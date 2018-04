È sempre più Xiaomi in Italia | disponibile il sito ufficiale in italiano

Grande Fratello 2018 - Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti sempre più vicini. È Nina Moric? : Sembra che l'attrazione tra Luigi Favoloso , attuale fidanzato di Nina Moric, e Patrizia Bonetti sia sempre più forte. I due inquilini della casa più spiata d'Italia sembrano aver passato la notte insieme. Mentre si preparavano per andare a dormire infatti Patrizia , in vestaglia, si è avvicinata a Luigi , sedendosi al suo fianco. Lui l'ha avvertita: Abbiamo un grave problema. Vattene perché qui succede un disastro. Alla fine però sembra che ...

Due miliardi di stelle - il più ricco catalogo di sempre : Sono dati attesi dagli astronomi di tutto il mondo , vengono presentati a Berlino, nell'ambito della mostra internazionale dell'aeronautica e dello spazio , Ila, e trasmessi in diretta streaming sul ...

Carlo Ancelotti sempre più verso la Nazionale : secondo incontro a Roma con la Figc : Carlo Ancelotti in pole position per la panchina della Nazionale . A Roma c'è stato infatti un secondo incontro tra l'ex tecnico di Milan e Juventus , REal, Bayern, Chelsea, , Roberto Fabbricini e ...

Royal Baby : il terzogenito di Kate e William è già stato invitato al pigiama party più esclusivo di sempre : LOL The post Royal Baby: il terzogenito di Kate e William è già stato invitato al pigiama party più esclusivo di sempre appeared first on News Mtv Italia.