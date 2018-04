E' in corso una sfida per mettere in auto l' assistente vocale più intelligente

Tim vince primo round : Tribunale accoglie ricorso Vivendi : Sospeso l'aggiornamento dell'odg dell'assemblea dI martedì 24 aprile e non verrà quindi votata la revoca dei consiglieri francesi. Elliot: democrazia rinviata al 4 maggio -

Dell’Utri - la Cassazione accoglie il ricorso sulla detenzione : “Ora tribunale valuti di nuovo scarcerazione per motivi di salute” : Nonostante la recente condanna alla fine del processo sulla Trattativa Marcello Dell’Utri torna a sperare di lasciare il carcere. La corte di Cassazione ha infatti annullato l’ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Roma che il 5 dicembre 2017 aveva giudicato compatibili con il carcere le condizioni di salute dell’ex senatore. Lo rendono noto i legali del fondatore di Forza Italia Simona Filippi e Alessandro De Federicis. “Ora la ...

Concorso ippico Roma - cronistoria di una febbre da cavallo : Nell’aprile del 2015 fa Vittorio Emiliani ed io rendiamo pubblico un appello in cui si chiede di trasferire in altra sede il Concorso ippico, che bloccava per due mesi – fra allestimento, gare e disallestimento – non solo la splendida piazza di Siena, danneggiando fra l’altro la pregiata vegetazione della Piazza, ma anche una vasta zona circostante, chiusa ai Romani ed ai turisti di tutto il mondo e trasformata in uno squallido suk ...

Giro di Romandia 2018 - il percorso e le 6 tappe ai raggi X. Tanta salita e una cronoscalata durissima : Da martedì a domenica, sulle strade della Svizzera, andrà in scena il Giro di Romandia 2018. Breve corsa a tappe che spesso e volentieri offre spunti molto interessanti, anche grazie alle ottime potenzialità del percorso. Andiamo a vedere come si svilupperanno i sei giorni di corsa che porteranno alla conclusione in quel di Ginevra. Prologo, Friburgo – Friburgo, 4,0 chilometri Classico percorso da prologo in città. Non ci sono salite, ...

“In due al timone di Domenica In”. Clamorosa indiscrezione : ecco chi vedremo al posto di Cristina Parodi nel corso della prossima stagione del programma. Fan sotto choc - una sorpresa inaspettata : Un’indiscrezione che sta facendo il giro del web cogliendo non poco di sorpresa gli appassionati, che a quanto pare non si aspettavano certo due nomi del genere per la conduzione della prossima stagione del programma Domenica In. A lanciare per primo lo scoop è stata la sempre informatissima Novella 2000, testata che attraverso lo spazio dedicato alla rubrica “Sussurri e Grida” ha anticipato l’ipotesi della coppia ...

Valsusa - cade in una zona di montagna proibita per l'allarme valanghe : soccorso con l'elicottero - rischia tre mesi di carcere : Ferito alla gamba e a un occhio, guarirà in 40 giorni: denunciato con gli amici escursionisti. In Val d'Aosta chiusa strada in Valsavaranche

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati : una lunga diretta della corteggiatrice chiude il discorso : Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati. Alcuni lo avevano già capito da un po’, dice la stessa corteggiatrice, altri lo scopriranno adesso. Ad alzare il velo e a confermare la rottura è stata proprio la bella morettina che, proprio poco fa, ha deciso di andare in diretta sui social e su Instagram per condividere con i fan tutto quello che è successo ma senza scendere molto nei particolari convinta che i panni sporchi si debbano ...