E anche questo 25 aprile a Roma salta il corteo unitario

Cambio ai vertici della questura. Il questore presenta il nuovo vicario. Un nuovo arrivo anche all'ufficio di gabinetto : UMWEB, Perugia. Stamane, in sede di conferenza stampa, il questore di Perugia Giuseppe Bisogno, ha presentato il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr. Angelo Serrajotto che ha assunto l'incarico ...

Sindrome primaverile : ecco come combattere la stanchezza in questo periodo : La primavera è la prima delle quattro stagioni, posta tra l’inverno e l’estate. Questa stagione ridona nuove energie al corpo e all’anima, e suscita, per sua natura, il desiderio d’amore. Con il cambio di stagione però si soffre maggiormente di stanchezza, ansia o irritabilità che sono i sintomi sintomi tipici della Sindrome di primavera che tende a manifestarsi, soprattutto, durante le prime settimane della bella ...

Cal Crutchlow - GP Americhe 2018 : “Dopo la vittoria in Argentina cercherò di puntare al massimo anche in questo weekend” : La conferenza stampa che ha sancito il via del fine settimana del Gran Premio delle Americhe 2018 della MotoGP (clicca qui per programma e tv) ha proposto, sicuramente, un pilota più sereno e soddisfatto degli altri: Cal Crutchlow. Il britannico del team LCR Honda, infatti, è reduce dal brillante successo nel Gran Premio di Argentina di Termas de Rio Hondo anche se, dopo quello che è successo in pista, è passato un po’ troppo in secondo ...

“Lei?”. Super gossip : spunta una vip famosissima tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Tra le tante voci sulla crisi c’era anche quella di “una fan fedele e affettuosa” di lui. Ma certo - nessuno si aspettava questo nome… : Tanti anni insieme e un figlio, poi, dopo una marea di voci, l’estate scorsa è arrivato un comunicato congiunto in cui Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si prendevano una pausa chiedendo rispetto. Mesi e mesi dopo la situazione è sembrata rientrata a sentire le parole del cantante, ma i pettegolezzi non si sono arrestati e la coppia ha poi scritto la parola ‘fine’ sulla sua lunga relazione. Prima l’intervista ...

“Rivoluzione al Tg5”. Cambio epocale a Mediaset. Dimenticate “questo” telegiornale : completamente nuovo e già si sa che diverrà storia. Qualcuno ha già notato che niente è più come prima. anche voi? : Rivoluzione al Tg5. Si tratta di un Cambio epocale della rete ammiraglia di Mediaset che non può passare inosservato. Ma che cosa riguarda questo cambiamento tanto rivoluzionario? Si tratta di un restyling grafico che riguarderà il logo della rete e Anche quello del Tg5. come si legge sul sito di Davide Maggio “Ad anticipare l’imminente rifacimento (a cui manca solo l’ufficialità) è stata la stessa azienda, che nei giorni scorsi ha messo online ...

Quando il teatro diventa un'occasione di riscatto sociale : anche ragazzi disabili sul palco a Scicli. Questo venerdì : Tra i prossimi appuntamenti ci sono due laboratori con spettacoli sul tema della *danceability*, la danza con le persone disabili, nel corso della "Settimana internazionale della danza" in programma ...

“Condom snorting challenge” - l’ultima folle moda che può uccidere. Ha contagiato i ragazzi di tutto il mondo che - pur di farsi notare - sono pronti a qualunque cosa - anche a fare “questo”. Sapete già di cosa si tratta? Le immagini sono terribili : Si chiama “Condom snorting challenge” ed è l’ultima folle moda che sta contagiando i teenager di tutto il mondo. E pensare che noi, alla loro età, ci divertivamo ad attaccare le figurine e a suonare i campanelli. Certo, saremo vecchi decrepiti ma questa gioventù di oggi è folle, per non dire peggio. Comunque, Sapete di che si tratta? In che consiste questa sfida? Meglio sedersi perché la verità sconvolge. In pratica questi ragazzini – per il ...

Juve Stabia - Editoriale - Il calcio è strano - il calcio è anche questo! - Magazine Pragma : Juve Stabia, Editoriale, Il calcio è strano, il calcio è anche questo! Editoriale del lunedì. La Juve Stabia cade in casa contro il Cosenza e la sensazione è che i Lupi abbiano portato a casa il ...

2001 Odissea nello spazio è Dio - il mondo e Nietzsche. Ma anche nulla di tutto questo : Quando la prima proiezione di 2001: Odissea nello spazio non era ancora finita, Rock Hudson si alzò dalla poltrona e uscì dalla sala domandando: "C'è qualcuno che può dirmi di che diavolo parla questo film?". Da allora – era il 29 marzo 1968, proiezione per Life, prima dell'uscita al cinema il 2 aprile 1968– sono state date a questa domanda decine, forse centinaia di risposte scritte, interpellando il ...

Riccardo Fraccaro eletto questore anche coi voti della Lega di Matteo Salvini : per Silvio Berlusconi è quasi finita? : Che la guerra tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sia soltanto di facciata? Il sospetto lo ha avanzato Gianfranco Rotondi , ma a ben vedere ci sono altre evidenze che fanno pensare come l'intesa tra i ...

anche alla Camera niente questori per il Partito democratico : Dopo il Senato, s'insedia Anche l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati. Nessuna novità rispetto alle premesse della vigilia, con il Pd escluso dalla nomina dei questori come già accaduto ...

Camera - eletti i vice di Fico. anche a Montecitorio Pd tagliato fuori dai questori : ROMA - La Camera ha eletto i 4 vicepresidenti, i tre questori e gli otto segretari d'aula. Come ieri al Senato , il Pd si è visto tagliare fuori dal fondamentale ufficio dei questori. A Montecitorio i ...

La Camera sceglie i vice di Fico. anche a Montecitorio Pd tagliato fuori dai questori : Dunque si tirano fuori da eventuali accordi e punterannoa prendere quel posto che ritengono fondamentale per partire all'attacco dei vitalizi e dei costi della politica. Accordi vengono negati Anche ...

Patrick Dempsey piange a C’è posta per te. L’attore non riesce a trattenere le lacrime per la storia di Michela. Quello che fa è da vero signore : il pubblico lo ama anche per questo : Gli uomini veri si riconoscono anche dalle piccole cosa, come ad esempio la commozione sincera e l’altruismo. Ospite di C’è posta per te, Patrick Dempsey ha trattenuto a stento le lacrime. Il protagonista di Grey’s Anatomy è stato chiamato da Francesca e Gennaro per fare una sorpresa alla madre Michela, rimasta vedova da poco. L’uomo ha avuto un incidente sul lavoro e dopo venti giorni in coma è morto. Una grave perdita per tutta la ...