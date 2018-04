Due tifosi romani arrestati fuori dall' Anfield | l' accusa è tentato omicidio

Arrestati Due tifosi della Roma : La polizia britannica conferma: due giovani di 25 e 26 anni, entrambi arrivati ieri a Liverpool da Roma per l'andata della semifinale di Champions, sono stati Arrestati per tentato omicidio dopo il ...

Liverpool-Roma - arrestati Due tifosi giallorossi per tentato omicidio : La polizia di Merseyside ha arrestato due tifosi della Roma, di 25 e 26 anni, con l’accusa di tentato omicidio , dopo che un tifoso del Liverpool di 53 anni è stato gravemente ferito prima della partita di Champions League tra Liverpool e Roma. Lo hanno confermato le forze dell’ordine britanniche in una nota. La vittima, che avrebbe origini irlandesi, ha subito un grave trauma cranico. È stato portato al Centro neurologico di Walton, dove le sue ...

