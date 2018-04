Due miliardi di stelle | il più grande catalogo di sempre

Missione Gaia : ecco l'identikit di quasi Due miliardi di stelle della Via Lattea : Fino a qualche decina di anni fa era un'isola misteriosa, un enorme agglomerato di centinaia di miliardi di stelle su cui non si conosceva pressoché nulla. Se poi consideriamo che nell'Universo ...

Con il satellite Gaia il più grande atlante in 3D : quasi Due miliardi di stelle : È pronto il più grande catalogo di stelle mai ottenuto finora. È un tuffo nella Via Lattea con immagini e colori di quasi due miliardi di stelle e più di 14.000 asteroidi mai visti finora. Lo ha ottenuto il satellite Gaia dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e al quale l'Italia partecipa con Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e Agenzia Spaziale Italiana (Asi). Il catalogo è stato presentato a Berlino, ...

Gaia : ecco il secondo identikit di quasi Due miliardi di stelle della Via Lattea : Viene rilasciato oggi il secondo catalogo stellare prodotto dalla missione Gaia dell’Agenzia Spaziale Europea: di fatto esso sarà fino al prossimo rilascio il più dettagliato e più grande catalogo esistente. In esso sono state censite quasi un miliardo e settecento milioni di stelle della nostra Galassia, la Via Lattea, con informazioni di precisione sulla loro posizione, la velocità con cui si spostano e alcune loro proprietà fisiche. Ma non ...

Intelligenza artificiale - l’Ue non vuole restare indietro e investe Due miliardi entro il 2019 : Il mondo corre rapido sul terreno dell’Intelligenza artificiale. Cina, Stati Uniti e Giappone fanno passi da gigante. L’Europa è alle loro spalle, frenata dall’assenza di una vera strategia comune che le impedisce di superare gli altri giganti o di mettersi alla pari. Ma il 2018 potrebbe essere l’anno della svolta: ieri 25 governi hanno lanciato l’...

Due miliardi e 600mila euro e 57mila occupati : ecco i numeri della Puglia creativa : La Puglia creativa cresce e con essa si attesta l'economia culturale che ha raggiunto nel 2016 il 4,1% del Pil regionale, pari a 2,6 miliardi di euro, offrendo occupazione a circa 57 mila lavoratori. ...

Quanto costano i dazi (e i tweet di Trump)? 4mila miliardi in Due settimane : I tweet di Trump e le paure degli Usa stanno alimentando ansie sui mercati. L’indice della volatilità, il Vix, è tornato su livelli di preoccupazione mentre Wall Street, dal 13 marzo, ha perso il 7%, Francoforte il 4%, Shanghai il 5,3% e Milano il 2%. Sui mercati è in atto una rotazione di portafoglio alimentato dalle incertezze legate alla guerra commerciale tra le prime due potenze del pianeta...

Juventus-Real Madrid - uno show da Due miliardi : Numeri destinati a rimanere nella storia e che, se non fosse per l'età con la quale anche lui deve fare i conti , 33 anni, , ne farebbero il giocatore più costoso al mondo. In realtà in questo ...

Reddito di cittadinanza - Fioramonti risponde a Boeri : “35 miliardi? Ne costa 17 - Due per politiche attive e centri per l’impiego” : “Il Reddito di cittadinanza fa crescere il Pil, aiutando un modello di crescita sostenibile”. Lorenzo Fioramonti, l’economista che Luigi Di Maio vorrebbe al ministero dello Sviluppo Economico, parla a margine della presentazione del suo libro “Presi per il Pil”, oggi a Roma. “Nessuna guerra di cifre: continuiamo a dire che costa 17 miliardi, di cui 15 per il sostegno al Reddito e 2 per le politiche attive del ...

Associazione "Basta Vittime Sulla Strada Statale 106" elenca Due miliardi di euro di interventi : L'Associazione 'Basta Vittime Sulla Strada Statale 106' comunica di aver ricevuto, nella giornata di venerdì 23 marzo, una importante comunicazione via posta certificata dall'Arch. Maria Lucia Conti, ...

Bollorè fa cassa per la guerra Due miliardi per il rilancio su Tim Scott Jovane - mission convergenza : Con una mossa a sorpresa come timing ma già nell’aria da qualche mese, Vivendi cede la propria partecipazione nel produttore francese di videogiochi, Ubisoft, per 2 miliardi di euro. Vincent Bolloré non può permettersi altri passi falsi, pena il fallimento del suo progetto di dar vita a una Netflix d’Europa, dunque è probabile che possa usare parte del ricavato per rafforzare la presa in Telecom Italia (da cui i francesi possono ricavare un maxi ...