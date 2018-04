Due italiani sono stati arrestati a Liverpool per aver aggredito un uomo prima della

'Due italiani su tre hanno difetti alla vista' - nasce l'Osservatorio per la salute : ... non a caso il glaucoma, che interessa un milione di pazienti solo in Italia è la seconda causa di cecità evitabile nel mondo occidentale. Eppure una visita di controllo a 40 anni potrebbe ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Changwon 2018 : disputate le prime Due finali. Indietro gli italiani - solo Lorenzo Bacci sfiora la finale : Scattata a Changwon, in Corea del Sud, la seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno: si sono disputate qualificazioni e finali della carabina 10 metri maschile e femminile, nonché la prima fase eliminatoria della pistola 25 metri femminile, nella quale però non erano presenti italiane. Nella carabina nessun azzurro ha centrato la finale. Nella carabina maschile 10 metri ha vinto il russo Alexander Dryagin con 251.2, sottraendo il record ...

Time - tra i 100 più influenti del mondo ci sono anche Due italiani : Nell’annuale classifica stilata dal Time delle 100 persone più influenti del mondo c’è anche un pizzico d’Italia. Anzi, due pizzichi, per la precisione. Il magazine statunitense ha infatti svelato quali sono i professionisti che negli scorsi mesi hanno saputo guidare il proprio settore verso nuovi orizzonti, suddividendoli in 5 categorie: pionieri, icone, artisti, leader e titani. E le scelte, in questo 2018, si sono rivelate ...

Chi sono i Due italiani scelti da Time tra le 100 personalità più influenti dell’anno : (Foto: Marica Branchesi e Giuliano Testa /Time) Giuliano Testa e Marica Branchesi: lui ha effettuato con successo il primo trapianto di utero negli Stati Uniti consentendo alla paziente di diventare madre, lei ha reso possibile ascoltare l’Universo captando le onde gravitazionali. sono loro i due italiani che la rivista Time annovera tra le 100 personalità più influenti dell’anno. Perché l’Italia è anche eccellenza scientifica, oltre a business ...

Time - Due italiani tra i 100 più influenti al mondo : l’astrofisica Marica Branchesi e il chirurgo Giuliano Testa : Due italiani tra i magnifici 100 scelti dal Time. L’astrofisica Marica Branchesi e il chirurgo Giuliano Testa sono stati inseriti dal settimanale americano nell’elenco delle persone più influenti al mondo nel 2018. La scienziata, già segnalata da Nature tra i dieci scienziati dell’anno, è professoressa associata del Gssi, il Gran Sasso Science Institute ed è nota per aver “captato” le onde gravitazionali. Il ...

Due italiani tra i 100 più influenti di Time : l'astrofisica Marica Branchesi e il chirurgo Giuliano Testa : Due italiani tra i 100 più influenti del mondo secondo Time. l'astrofisica italiana Marica Branchesi che ha 'ascoltato' le onde gravitazionali e il chirurgo italiano, Giuliano Testa, del Baylor University Medical Center di Dallas. Testa, che originario di Padova, è a capo del team che ha realizzato il primo trapianto di utero negli Usa la cui ricevente ha dato alla luce un bambino.L'articolo che spiega l'importanza del medico ...

Tuffi - Campionati Italiani 2018 : i favoriti per ogni gara. Bertocchi e Tocci protagonisti dal trampolino - Batki-Pellacani Duello dalla piattaforma : Questo weekend a Torino si terranno i Campionati Italiani indoor di Tuffi, prima tappa di qualificazione ai Campionati Europei di Edimburgo. Un fine settimana dunque molto importante per i colori azzurri, anche perché ci saranno tutti i migliori tuffatori Italiani. Presso la piscina “Monumentale” si terranno gare open con 76 atleti di 20 società nelle prove individuali (34 femmine e 42 maschi) e 25 coppie nei Tuffi sincronizzati, compresi gli ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : batterie 13 aprile. Federica Pellegrini al top nei 100 dorso - Duello Codia-Rivolta nei 100 farfalla : Quarta giornata di gare degli Assoluti di Nuoto a Riccione. Un day-4 dedicato alle batterie in cui sono state più le conferme che le sorprese ed i contenuti tecnici non sono stati eccelsi, tranne qualche eccezione. 100 farfalla uomini In sede di presentazione avevamo preannunciato che ci sarebbe stato il confronto diretto tra Piero Codia e Matteo Rivolta e le heat mattutine non hanno cambiato le carte in tavola. Il delfinista del Circolo ...