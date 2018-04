Donne contro il Femminicidio #44 | le parole che cambiano il mondo con Selene Pascasi

La diocesi contro la sindaca di Torino : no al riconoscimento del figlio di due Donne : Il commento di Alberto Riccadonna, direttore del settimanale diocesano La Voce e il Tempo, sull’assunzione di responsabilità della sindaca Chiara Appendino rispetto alla registrazione all’anagrafe di bimbi come figli di due mamme o di due papà.Continua a leggere

“Adesso basta”. Maria perde le staffe. Seduta sugli scalini di ”Uomini e Donne” - la De Filippi sbotta contro Mariano Catanzaro e lo asfalta : lo sfogo sul tronista gela lo studio : Il trono di Mariano Catanzaro si sta rivelando un vero flop e persino la padrona di casa Maria De Filippi si starebbe stufando di lui. Il culmine si è toccato durante la puntata di martedì 24 aprile. In passato Mariano aveva partecipato al programma di Maria De Filippi come corteggiatore di Valentina Dallari prima e di Desiree Popper poi, ma le vesti di tronista non sembrano calzargli a pennello, anzi. Il giovane napoletano è stato ...

Camorra : retata nel veusviano contro le 'Donne dello spaccio' : Dei 24 arrestati dai carabinieri, 16 erano mamme, casalinghe e mogli di pregiudicati. Agivano tra Portici, Ercolano e Torre del Greco -

LORENZO RICCARDI/ Uomini e Donne : secondo bacio con Sara e l’ironia contro Luigi Mastroianni - fan infuriate : LORENZO RICCARDI a Uomini e Donne: tra il corteggiatore e Sara Affi Fella scatta il secondo bacio, ma la tronista è arrabbiata per gli atteggiamenti fuori dallo studio del ragazzo. (Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 12:20:00 GMT)

La Serie A unita contro la violenza sulle Donne : iniziativa voluta dalla Lega calcio : La violenza sulle donne, purtroppo, è un tema ricorrente e attuale. La Lega Serie A ha voluto rendersi protagonista di un'iniziativa che ha coinvolto le squadre di Serie A in questa 34esima giornata. ...

Calcio contro violenza sulle Donne : in campo con segno rosso su viso : Calcio contro violenza sulle donne: in campo con segno rosso su viso I calciatori di Serie A che hanno giocato gli anticipi della 34esima giornata avevano una striscia rossa sul volto: un modo per sostenere la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne #unrossoallaviolenza. Stessa iniziativa per le partite di ...

Serie A - un segno rosso sul viso : calciatori e arbitri contro la violenza sulle Donne : Sono scesi in campo con un segno rosso disegnato sul viso, per sensibilizzare il pubblico e i telespettatori sulla violenza sulle donne. Così i calciatori e gli arbitri di Serie A hanno aderito alla ...

Un rosso alla violenza - Lega Serie A lancia campagna contro violenza su Donne : L’iniziativa parte dalla considerazione che solo in Italia le donnevittime di violenza sono oltre 6 milioni, una su tre nel corso della sua vita subisce una forma di violenza e nell’80% dei casi la violenza avviene entro le mura domestiche: “Ogni 30 secondi – spiega Martina Colombari, madrina della campagna insieme all’attrice Gabriella Pession – una donna subisce una violenza e ogni tre giorni una viene ...

Giorgio Manetti vs Gianni Sperti/ Uomini e Donne : duro scontro tra il cavaliere e l'opinionista : Nuovo scontro tra Gianni Sperti e Giorgio Manetti. Al trono over di Uomini e Donne il cavaliere e l'opinionista saranno protagonisti di un'accesa discussione. Quale sarà il motivo?(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 12:59:00 GMT)

UOMINI E Donne/ Tina Cipollari spoglia Gemma Galgani : scontro trash dietro le quinte (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over. Gemma Galgani e Tina Cipollari a settembre troniste? Maria De Filippi ha pronto il "rischioso" colpo di scena(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 15:40:00 GMT)

Veneto : Regione contro violenza sulle Donne - formati 93 'laureati' per sistema d'urgenza : Venezia, 18 apr. (AdnKronos) - Sono 93 gli istruttori regionali ‘laureati’ in questi giorni in Veneto dal percorso formativo sulla violenza di genere voluto dalla Regione e organizzato dal Centro regionale per l’Emergenza e l’Urgenza con il supporto della Fondazione Scuola di Sanità pubblica: sarann

Veneto : Regione contro violenza sulle Donne - formati 93 'laureati' per sistema d'urgenza (2) : (AdnKronos) - “La Regione Veneto sta investendo quasi un milione di euro, nel quadro del Piano straordinario nazionale contro la violenza sulle donne – sottolinea l’assessore al Sociale, Manuela Lanzarin – per il più vasto e metodico programma formativo realizzato nel proprio territorio contro la vi

