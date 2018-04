Le Donne spagnole contro il branco : * * * Mondo La denuclearizzazione della Corea del Nord ha anche una data: maggio. Kim Jong-un ha annunciato che per allora inviterà ispettori internazionali nel paese a verificare la chiusura del ...

Spagna - suore di clausura contro la sentenza sullo stupro di Pamplona : "Difendiamo il diritto delle Donne di essere libere" : La sentenza per lo stupro di gruppo della festa di San Fermin a Pamplona nel 2016 ha suscitato accese polemiche e proteste in tutta la Spagna (per la decisione dei giudici di condannare i 5 giovani della 'Manada', 'Branco', per 'abuso' e non 'aggressione' sessuale). E ha superato anche i cancelli di un convento di suore di clausura.Le carmelitane di Hondarribia, nella diocesi di San Sebastian, hanno voluto far conoscere la loro totale ...

“Ci sono Donne e Donnette…”. Amici - è bagarre social. Nel mirino sempre lei - Heather Parisi. Dopo la Ventura - un altro vip scende in campo contro la cantante e non le risparmia accuse pesanti. Un odio davvero sorprendente : Sembra davvero non accennare a placarsi la lite che ha preso piede nel corso delle ultime ore in quel di Amici e che è andata via via allargandosi coinvolgendo sempre più vip, dando così il là all’ennesimo siparietto social del quale, con l’Isola dei Famosi da poco agli archivi e uno scoppiettante Grande Fratello appena iniziato, sentivano veramente il bisogno. Tutto è successo, come probabilmente molti di voi già sapranno, a ...

La marcia dei poliziotti ugandesi contro la violenza sulle Donne : “Se riuscirò a convincere qualche uomo a cambiare atteggiamento verso le donne, sarà già un traguardo importante”, dice il poliziotto Francis Ogweng. Leggi

Donne contro il Femminicidio #44 : le parole che cambiano il mondo con Selene Pascasi : Le parole cambiano il mondo. Attraversano spazio e tempo, sedimentandosi e divenendo cemento sterile o campo arato e fertile. Per dare loro il massimo della potenza espressiva e comunicativa, ho scelto di contattare, per una serie di interviste, varie Donne che si sono distinte nella lotta contro la discriminazione e la violenza di genere e […]

La diocesi contro la sindaca di Torino : no al riconoscimento del figlio di due Donne : Il commento di Alberto Riccadonna, direttore del settimanale diocesano La Voce e il Tempo, sull’assunzione di responsabilità della sindaca Chiara Appendino rispetto alla registrazione all’anagrafe di bimbi come figli di due mamme o di due papà.Continua a leggere

“Adesso basta”. Maria perde le staffe. Seduta sugli scalini di ”Uomini e Donne” - la De Filippi sbotta contro Mariano Catanzaro e lo asfalta : lo sfogo sul tronista gela lo studio : Il trono di Mariano Catanzaro si sta rivelando un vero flop e persino la padrona di casa Maria De Filippi si starebbe stufando di lui. Il culmine si è toccato durante la puntata di martedì 24 aprile. In passato Mariano aveva partecipato al programma di Maria De Filippi come corteggiatore di Valentina Dallari prima e di Desiree Popper poi, ma le vesti di tronista non sembrano calzargli a pennello, anzi. Il giovane napoletano è stato ...

Camorra : retata nel veusviano contro le 'Donne dello spaccio' : Dei 24 arrestati dai carabinieri, 16 erano mamme, casalinghe e mogli di pregiudicati. Agivano tra Portici, Ercolano e Torre del Greco -

La Serie A unita contro la violenza sulle Donne : iniziativa voluta dalla Lega calcio : La violenza sulle donne, purtroppo, è un tema ricorrente e attuale. La Lega Serie A ha voluto rendersi protagonista di un'iniziativa che ha coinvolto le squadre di Serie A in questa 34esima giornata. ...