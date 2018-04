Domani Fico riprende consultazioni : 13.34 Le consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico riprenderanno Domani, si apprende da fonti parlamentari. Il calendario degli incontri verrà reso noto non appena confermato: probabile che si riprenda nel pomeriggio. Domani è il giorno fissato da Mattarella perché Fico gli riferisca sull'esito dei colloqui per sondare la possibilità di un governo M5S-Pd.

Domani Fico riprende le consultazioni : 13.34 Le consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico riprenderanno Domani, si apprende da fonti parlamentari. Il calendario degli incontri verrà reso noto non appena confermato: probabile che si riprenda nel pomeriggio. Domani è il giorno fissato da Mattarella perché Fico gli riferisca sull'esito dei colloqui per sondare la possibilità di un governo M5S-Pd.

Cinquestelle-Pd - incarico a Fico Calendario serrato - incontri Domani Ira Salvini : 'Una presa in giro' : Mandato al presidente della Camera Roberto Fico per verificare se ci sono i margini per formare un govern o sostenuto da M5S e Pd . Fico dovrà riferire al capo dello Stato, Sergio Mattarella , entro ...

Governo : Di Maio - Domani da Fico - occasione storica che non perderemo : Roma, 23 apr. , AdnKronos, 'Il nostro programma non è né di destra né di sinistra, ma di puro buonsenso e non siamo disposti a rinunciare i nostri valori. Per l'Italia è un'occasione storica per fare ...

Berlusconi “Salvini leader - ma no Governo con Di Maio”/ Mattarella - Domani incarico a Fico per sondare M5s-Pd : Berlusconi, "Salvini è il leader del Centrodestra, no contatti con Pd. Impossibile Governo con Di Maio": Mattarella domani dà incarico a Fico per sondare dem-M5s(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 11:10:00 GMT)

Domani la Casellati riferirà a Mattarella. Ipotesi incarico a Fico per trovare intesa M5s-Pd : Il capo dello Stato pronto al piano B: chiedere al presidente della Camera di esplorare un'eventuale intesa tra grillini e democratici con Renzi che potrebbe dare il via libera -

Vitalizi : Domani incontro Fico-Boeri : ANSA, - ROMA, 17 APR - Il presidente della Camera Roberto Fico incontrerà domani pomeriggio a Montecitorio il presidente dell'Inps Tito Boeri. L'incontro, che verterà sui Vitalizi dei parlamentari,...

Smog Venezia : da Domani terminano le limitazioni al traffico veicolare : Da domani, lunedì 16 aprile 2018, a Venezia decadono tutte le ordinanze atte a limitare la dispersione in atmosfera delle polveri sottili durante il periodo invernale così come previsto dall’Accordo Padano siglato tra Veneto, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Nello specifico cessa la valenza delle ordinanze n. 747/2017 “limitazioni termiche, combustioni all’aperto e spandimenti zootecnici” e la n. 749/2017 “Limitazione del traffico ...