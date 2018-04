Disponibile l’aggiornamento iOS 11.3.1 : scoppia la polemica sui ricambi non originali : Sta facendo molto discutere in queste ore il rilascio del nuovo aggiornamento iOS 11.3.1 qui in Italia tra gli utenti che hanno scelto iPhone ed iPad appartenenti alle ultime generazioni. Si tratta di un rilascio, quello di Apple, per certi versi sorprendente, visto che ormai tutti erano concentrati su iOS 11.4, se non addirittura iOS 12, come abbiamo avuto modo di riportarvi nei giorni scorsi con alcune anticipazioni trapelate in Rete in merito ...

Sea of Thieves : Disponibile l'aggiornamento 1.05 : Microsoft e Rare perseverano nel supporto di Sea of Thieves, e come potremo immaginare un nuovo aggiornamento si è reso ora disponibile per il gioco, ci fa notare DSOgaming.Ebbene, secondo il changelog, in questa nuova patch vengono introdotti diversi miglioramenti dell'interfaccia utente, vengono inoltre risolti i problemi per cui gli Skeleton Fort o i Bounty Quest Skeletons non riuscivano a spawnare correttamente.La patch aggiunge inoltre un ...

Windows 10 Fall Creators Update : Disponibile aggiornamento cumulativo : Da pochissime ore è disponibile al download un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 Fall Creators Update. Stiamo parlando della build 16299.402 Ecco il changelog ufficiale: Addresses an issue that causes modern applications to reappear after upgrading the OS version even though those applications have been deprovisioned using remove-AppXProvisionedPackages-Online. Addresses an issue in which running an application as ...

LG V30 l’aggiornamento Android Oreo è Disponibile con funzionalità ThinQ : disponibile in Italia l’aggiornamento Android Oreo con le nuove funzionalità dell’intelligenza artificiale ThinQ per LG V30: ecco i dettagli sulle principali novità.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un LG V30 che finalmente dopo mesi di attesa l’azienda coreana ha finalmente deciso di inviare il tanto atteso aggiornamento alla versione software Android Oreo 8.0.Aggiornamento Android Oreo per LG V30 disponibile in ...

Paint 3D : Disponibile un nuovo aggiornamento per gli utenti Insider : Breve comunicato per segnalarvi il rilascio di nuovo aggiornamento per l’app di sistema Paint 3D attualmente in fase di rollout per gli utenti Insider iscritti nei rami Skip Ahead e Release Preview. Changelog (V.4.1804.12027.0.) Remix 3D cambia nome diventando Libreria 3D con una nuova icona aggiornata. Remix 3D non è ora più connesso e integrato in Xbox Live. Cliccando su Menu > Salva con nome non saranno più visualizzate le opzioni ...

Galaxy S6 ecco l’ultimo aggiornamento firmware Disponibile in Italia : link download : Samsung rilascia l’ultimo aggiornamento firmware disponibile in Italia per il Galaxy S6 (no Brand) secondo quando abbiamo appreso le scorse settimane: link download.Ad inizio mese vi avevamo informato che Samsung avrebbe terminato il supporto ufficiale per gli aggiornamenti Android (di sicurezza) sui Galaxy S6 e S6 Edge entro la fine di aprile di quest’anno.Samsung Galaxy S6 NO Brand riceve il suo ultimo aggiornamento firmware in ...

Disponibile firmware 5.53 su PS4 - cosa introduce il nuovo aggiornamento : Sony ha reso Disponibile, in queste ultime ore, un nuovo firmware per PS4: per la precisione parliamo dell'update numero 5.53, Disponibile per il download sulla vostra piattaforma. Vediamo quali sono le novità in arrivo: ce ne è qualcuna, piccola, ma pur sempre sostanziale per il software di sistema su PlayStation 4. Il firmware numero 5.53 per la PS4 segue all'update 5.50, il massiccio aggiornamento che ha popolato la console ammiraglia Sony ...

PS4 : Disponibile l'aggiornamento di sistema 5.53 : Sony Interactive Entertainment ha da poco reso disponibile il nuovo firmware 5.53 che può essere ora scaricato su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.Come segnala Gearnuke, la dimensione del download è di 440 MB e, dal changelog, scopriamo che l'update migliora semplicemente la stabilità e le prestazioni del sistema. Vi ricordiamo che un aggiornamento decisamente più corposo, il 5.50, è stato reso disponibile qualche tempo fa e includeva ...

OneNote : Disponibile un nuovo aggiornamento per Windows 10 : Breve comunicato per segnalarvi il rilascio di un nuovo aggiornamento per l’app ufficiale di OneNote disponibile per tutti gli utenti Windows 10 iscritti al ramo Release Preview del programma Insider. Changelog (v 17.9226.20571) Numeri complessi? Nessun problema – Se si lavora con Matematica, si può scegliere la risoluzione per numeri reali o complessi. Correzione di bug e miglioramenti vari. Link al download OneNote (Free, Windows ...

Samsung Galaxy A5 2016 aggiornamento sicurezza marzo 2018 Disponibile : i dettagli sui firmware : Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware con le patch di sicurezza marzo 2018 per i Galaxy A5 2016 brandizzati Tre Italia e Vodafone.Se possedete un Galaxy A5 2016 SM-A510F acquistato dagli operatori telefonici Vodafone e Tre Italia, vi informiamo che da poche ore Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware.Galaxy A5 2016 Vodafone e Tre Italia: arrivano le patch di sicurezza Google di marzo 2018Più ...

Galaxy S6 Edge l’aggiornamento firmware con le patch sicurezza di marzo 2018 è Disponibile : Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento con patch sicurezza di marzo 2018 sul suo Galaxy S6 Edge No Brand prima di Pasqua: ecco i dettagli e link download del firmware. Segnaliamo a tutti i possessori di un Samsung Galaxy S6 Edge SM-G925F No Brand, ovvero non acquistato tramite operatore telefonico, che da poche ora è disponibile al download un nuovo aggiornamento firmware.Samsung Galaxy S6 Edge si aggiorna con le patch di ...

WhatsApp : Disponibile un nuovo aggiornamento per Windows 10 Mobile : WhatsApp, il client di messaggistica più utilizzato al mondo, ha aggiornato la propria app stabile per tutti gli smartphone Windows 10 Mobile introducendo le novità implementate nella variante beta alcune settimane fa. Con questa nuova versione numerata 2.18.44, oltre ai fix di bug, sono state aggiunte diverse nuove funzionalità; alcune sono già attive e quindi possono essere provate dagli utenti, altre invece sono nascoste/private e saranno ...

Fifa 18 Patch : nuovo aggiornamento Disponibile (patch 1.12/1.11) : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento di Fifa 18, si tratta della Patch 1.12 per PC ed Xbox One e della Patch 1.11 per PS4 Risolti alcuni problemi minori fra cui quello delle porte che non apparivano in determinate condizioni. Ecco le note di rilascio L'articolo Fifa 18 Patch: nuovo aggiornamento disponibile (Patch 1.12/1.11) proviene da I Migliori di Fifa.