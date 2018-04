DIRETTA Avellino Venezia risultato live 0-0 streaming video e tv | palla a due! Europe

LIVE Avellino-Venezia - Finale Europe Cup 2018 in DIRETTA : sfida d’andata - in palio il trofeo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale d’andata della Europe Cup tra Avellino e Venezia. Una Finale tutta italiana in una coppa Europea, come non capitava dal lontano 1993, quando Milano e Roma si giocarono la Coppa Korac. Per la Sidigas si tratta della prima volta in assoluto, per la Reyer, invece, della prima Finale Europea dal 1981 (Coppa Korac). Entrambe sono reduci dalla “retrocessione” dalla Champions ...