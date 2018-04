Dieta | frutta e verdura per dimagrire 1 chilo in due giorni

Dieta in stile Dash con frutta e verdura contro depressione : frutta e verdura riducono i rischi della depressione . Uno studio rivela che chi segue una Dieta simile alla Dash è meno soggetto a disturbi depressivi

Depressione : una Dieta ricca di frutta - verdura e cereali riduce il rischio : La vita frenetica a cui milioni di persone sono sottoposte costantemente, la pressione data dalle preoccupazioni personali o lavorative e lo stile di vita in generale possono contribuire in maniera significativa all’insorgere di diverse patologie, non solo fisiche ma anche psicologiche. Uno dei problemi sempre maggiori che milioni di persone sono costrette ad affrontare è la Depressione, una condizione che negli ultimi decenni ha ...