Dati di vendita NPD | a marzo vince PS4 | ma Switch e Xbox One fanno comunque ottimi

Galaxy S9 è flop? I primi Dati di vendita dicono di si : Il Samsung Galaxy S9 vende poco, in Corea del Sud, Paese di origine del produttore, il calo è notevole anche per questioni di politica interna, mancano i sussidi alle aziende per vendere smartphone a prezzi scontati. Ma la questione delle scarse vendite di S9 è facilmente intuibile e non richiede conoscenze particolari. Galaxy S9 vende poco, Samsung doveva saperlo L’innovazione rispetto al modello precedente è praticamente nulla, Samsung ...

Steve Bannon prende le distanze da Cambridge Analytica : "Dati Facebook in vendita in tutto il mondo" : Steve Bannon prende le distanze da Cambridge Analytica, la società di consulenza politica di cui è stato vicepresidente prima di diventare stratega della campagna presidenziale di Donald Trump nel 2016 e nega di aver mai saputo che questa azienda avesse acquisito dati su 50 milioni di utenti di Facebook. Ma nello stesso tempo irride anche l'autodifesa di Mark Zuckerberg, denunciando come un segreto di Pulcinella il fatto che i dati ...

Web tax - la proposta Ue : “Tassa del 3% su ricavi da vendita pubblicità - Dati e intermediazione digitale” : Un’imposta temporanea per tassare i ricavi generati dalla vendita di spazi pubblicitari online, dalla cessione di dati generati da informazioni fornite dagli utenti o da attività di intermediazione digitale tra utenti e aziende. Sono le proposte presentate dalla Commissione Ue in attesa dell’implementazione di una riforma comune delle norme Ue in materia di web tax che consentirebbe agli Stati membri di tassare gli utili generati sul loro ...