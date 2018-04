Daria Bignardi a Ragusa per il festival A tutto volume

Daria Bignardi - e quell’ansia da madri che i nostri figli ci perdoneranno : Cosa succederebbe se le nostre figlie portassero indietro le lancette dell’orologio? È il gesto che compie Lea, protagonista di Storia della mia ansia, il nuovo romanzo di Daria Bignardi (Mondadori). Un gesto all’apparenza piccolo in realtà immenso: dieci minuti indietro che ribaltano il rapporto madre figlia. E allora: la mamma non inizierà a pensare che quei minuti di ritardo del padre significhino morte, né immaginerà che ai figli ...

“Lei! Ma che scherzate?!”. Grande Fratello Nip : ecco chi lo condurrà. Dopo Daria Bignardi - Barbara D’Urso - Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi - a sorpresa spunta un nome veramente ‘anomalo’. Un volto notissimo - ma che fino a oggi ha fatto ben altro : “Grazie a tutti!” : Un volto anomalo per il Grande Fratello Nip, o forse un tuffo nel passato quando a condurre la prima edizione fu la giornalista Daria Bignardi. Ma in queste ore il nome che con maggiore insistenze si sta facendo avanti per la conduzione del programma è quello della attuale conduttrice di Forum, ovvero la posatissima Barbara Palombelli. A lanciare la notizia è stato il settimanale Chi che sul numero di questa settimana afferma che la ...

Daria Bignardi/ E il tumore : "Non mi interessa parlare della mia malattia" (Le parole della settimana) : Daria Bignardi, dopo aver rivelato al mondo intero di aver sconfitto il tumore, parlerà di amore, malattia e ansia nello studio di Massimo Gramellini (Le parole della settimana, rai tre)(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 08:57:00 GMT)

“Ho avuto un tumore” - Daria Bignardi si racconta a Vanity Fair : Daria Bignardi durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair rivela: “Ho avuto un tumore, la chemioterapia fa schifo, ma serve” Dopo le rivelazioni di Nadia Toffa che, tornata alla conduzione de “Le Iene Show“, ha raccontato la sua lotta contro il cancro, anche Daria Bignardi spiazza tutti annunciando di aver combattuto e sconfitto il male del secolo. Daria Bignardi: ho avuto un cancro “Ho avuto un tumore, la ...

Daria Bignardi/ La battaglia contro il tumore : "Perché non dirlo prima? Parlarne non mi interessa" : Daria Bignardi racconta a Vanity Fair la sua battaglia contro il cancro. "Perchè non Parlarne prima? Chi è ammalato considera la propria malattia il centro del mondo"(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 05:15:00 GMT)

Daria BIGNARDI/ La battaglia contro il tumore : “Fare bene televisione è molto faticoso” : DARIA BIGNARDI, la battaglia contro il tumore. A Vanity Fair la conduttrice racconta stralci della sue esperienza televisiva: "È stato bello però. Mi sono divertita ma è stato faticoso"(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 21:23:00 GMT)

Daria Bignardi ho lottato contro il tumore : La conduttrice tv Daria Bignardi in un’intervista al settimanale ‘Vanity Fair’, raccontando per la prima volta della sua lotta contro il tumore: «Ho scoperto di avere un tumore facendo una mammografia di controllo, appena terminata l’ultima stagione de ‘Le Invasioni barbariche’. Ho superato una malattia seria, ma al tempo stesso molto comune. Si ammalano milioni di donne, a cui va tutto il mio affetto». Sul ...

Daria Bignardi : «Ho avuto un tumore. La direzione di Rai3 è stata il mio finale - da luglio non guardo più la tv» : Daria Bignardi “La chemioterapia fa schifo, ma serve. Curarsi o operarsi non è divertente. Non ho rimosso niente, ma ho elaborato tutto“. Daria Bignardi non ne aveva mai parlato prima, per pudore ma anche per paura della curiosità o della preoccupazione degli altri. Di quella malattia seria, che ora ha superato, l’ex direttrice di Rai3 ha deciso di raccontare ora, con altrettanta discrezione e con la forza interiore di chi ha ...