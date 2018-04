Danimarca | giornalista uccisa sul sottomarino | ergastolo a Peter Madsen

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 aprile 2018) L’inventore daneseè stato condannato all’per l’omicidio dellasvedese Kim Wall,e smembrata a bordo del suoNautilus nell’agosto del 2017 e poi gettata in mare. La giuria del tribunale di Copenaghen composta da tre membri, il giudice Anette Burko e due giurati poplari, è stata unanime. Secondo i togati la morte di Wall è stata un omicidio, enon ha fornito una spiegazione “affidabile e cedibile” della sua versione dei fatti. Ingegnere autodidatta, il 47enne ha sempre negato di aver ucciso la, ma ha ammesso di aver smembrato e gettato in mare il corpo in seguito alla sua morte. All’inizio ha sostenuto che la reporter era deceduta a causa di un pesante oggetto che le era caduto in testa, ma dopo che i sommozzatori della polizia hanno trovato la testa mozzata di Wall senza alcuna ferita al cranio, ha ...