DANIMARCA | ERGASTOLO PETER MADSEN | UCCISE E TAGLIÒ A PEZZI LA GIORNALISTA KIM WALL

DANIMARCA - giornalista uccisa sul sottomarino : ergastolo a Peter Madsen : L’inventore danese Peter Madsen è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio della giornalista svedese Kim Wall, uccisa e smembrata a bordo del suo sottomarino Nautilus nell’agosto del 2017 e poi gettata in mare. La giuria del tribunale di Copenaghen composta da tre membri, il giudice Anette Burko e due giurati poplari, è stata unanime. Secondo i togati la morte di Wall è stata un omicidio, e Madsen non ha fornito una spiegazione ...

