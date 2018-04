DAL 15 AL 17 GIUGNO

Reazione a catena con Gabriele Corsi DAL 4 giugno su Rai1 (Anteprima Blogo) : Lo avevamo scritto qualche giorno fa: Gabriele Corsi verso la conduzione di Reazione a catena. I Retroscena di Blogo: Gabriele Corsi verso la conduzione di Reazione a catena su Rai1 prosegui la letturaReazione a catena con Gabriele Corsi dal 4 giugno su Rai1 (Anteprima Blogo) pubblicato su TVBlog.it 25 aprile 2018 09:47.

The Student Hotel - un nuovo concept a Firenze DAL 7 Giugno 2018 : Oltre a questo ci saranno una varietà di workshop, spettacoli musicali, performance artistiche, cibo e bevande, che si terranno tra le 15:00 e le 21:00. Presenterá inoltre il primo BedTalks ...

Il Veregra Street Festival giunge alla XX edizione : appuntamento DAL 22 al 30 giugno a Montegranaro : ... i profumi ed i sapori dello Street food di qualità e dei piatti della tradizione marchigiana negli ampi spazi dedicati alla sezione 'Veregra Food', spettacoli e laboratori rivolti a bambini, ragazzi ...

Sereno variabile Estate torna con Osvaldo Bevilacqua DAL 2 giugno su Rai2 (Anteprima Blogo) : Dopo la chiusura dell'edizione "invernale" prevista nelle prossime settimane di Sereno variabile, torna l'appuntamento con l'appendice estiva dello storico appuntamento con il periodico di turismo, territorio e tempo libero ideato da Osvaldo Bevilacqua.La nuova serie di Sereno variabile, andrà in onda da sabato 2 giugno alle ore 13:30 a cui seguirà ogni settimana la puntata della domenica alle ore 13:45 e coinciderà con il ritorno alla ...

CAMERATA POLIFONICA SICILIANA Wine Notes 2018 DAL 18 marzo al 3 giugno COMPAGNIA GUADALMEDINA : Dal 2008 porta in scena spettacoli di flamenco in giro per la Sicilia e l'Italia ed anche all'estero. Conduce corsi e stages di chitarra, canto, cajon, compás e teoria del flamenco. Pilar Escamilla ...

«Pino è» : diretta su Raiuno DAL San Paolo il 7 giugno : La notizia era nell'aria, anche se non è ufficiale e non c'è ancora la conferma degli organizzatori, «Pino è» andrà in onda in diretta su Raiuno....

Ad Asti DAL 21 giugno al 1 luglio torna AstiTeatro : ... negli 11 giorni di festival in programma dal 21 giugno al 1 luglio, consolida la sua immagine rimanendo fedele a se stesso, con la proposta di 21 spettacoli tra drammaturgia contemporanea e titoli ...

Apa e Scapecchi : 'Prima gli aretini - DAL 30 giugno saremo fuori DAL sistema di accoglienza dei migranti' : stata una decisione forte quella presa dal sindaco Ghinelli e dall'assessore Tanti, in accordo con il primo rettore, che ha riportato finalmente la Fraternita dei Laici al centro delle politiche ...

Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018 : DAL 22 maggio al 7 giugno 2018 centinaia di eventi in tutta Italia : Dopo il successo della scorsa edizione, torna il Festival dello Sviluppo Sostenibile, che si svolgerà dal 22 maggio al 7 giugno 2018 con centinaia di eventi in tutta Italia per diffondere la cultura della sostenibilità e mobilitare la società Italiana per realizzare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite nel nostro Paese. L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), che riunisce oltre 180 organizzazioni del mondo economico e sociale, ...

Festival della Lentezza : DAL 15 al 17 giugno 2018 - la 4ª edizione alla Reggia di Colorno (PR) : In linea con la propria idea di fondo, quella di restituire il giusto ritmo alle cose, il Festival della Lentezza costruisce e svela il programma della sua nuova edizione con calma, mettendo insieme i pezzi un po’ per volta, così come un po’ per volta si cura il terreno e crescono le piante. Dopo la conferma del tema attorno al quale ruoteranno tutti gli eventi e gli incontri della manifestazione – ovvero, il “coltivare”, in tutte le sue ...

Fifa 19 : la presentazione all’EA Play il prossimo 9 giugno : diretta streaming a partire DALle ore 20! : Fifa 19 verrà presentato il prossimo 9 giugno all’EA Play di Hollywood, la conferenza annuale in cui Electronic Arts mostra al pubblico i nuovi grandi titoli in arrivo! Offerta! Far Cry 5 - PlayStation 4 Ritorna FPS acclamato da critica e pubblico con un nuovo setting e una nuova avvincete tramaDisponibile per PS4 e XBOX […] L'articolo Fifa 19: la presentazione all’EA Play il prossimo 9 giugno: diretta streaming a partire dalle ore ...

America Latina : DAL 7 giugno mobilitazione per l'infanzia - : Spesso si pensa a questa dimensione come a qualcosa che riguarda la sfera personale e affettiva, invece noi pensiamo che si tratti di una grossa opportunità per la politica, l'economia e la ...

Lugano - Pride 2018 DAL 28 maggio al 3 giugno. In Svizzera è già polemica - ma l'amministrazione tira dritto : L'apertura prevede due spettacoli teatrali organizzati con "Lugano In Scena" alla Foce, una grande parata il sabato pomeriggio, dalle 16, sul lungolago, e la chiusura con un torneo di beach volley. «...