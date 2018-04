Dajana Roncione | «Adesso che so quello che voglio»

vanityfair

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Nella seconda stagione de La mafia uccide solo d’estate, dal 26 aprile su Raiuno, è una cantante sexy che fa perdere la testa all’alter ego di Francesco Scianna, Massimo, il fratello di Pia manovrato dal mafioso Buscetta. Nella vita reale, però,preferisce restare con i piedi per terra. «Gli artisti rischiano di perdersi, se non hanno più il contatto con la realtà. L’attore racconta la vita, se sei preso troppo dall’ego e dall’apparire, che cosa puoi raccontare?», spiega l’attrice siciliana, 34 anni, al telefono da un hotel di San Paolo. LEGGI ANCHE«La mafia uccide solo d'estate 2», Anna Foglietta: «Sono donna prima che madre» Il frontman dei Radiohead Thom Yorke conin vacanza a Miami @Ipa In Brasile, ci è volata subito dopo la presentazione della serie di Pif, per seguire il suo fidanzato, Thom Yorke, leader e voce dei Radiohead. «Ci ...