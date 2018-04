Crotone - prezzi ridotti per match con Sassuolo : Il Crotone chiama a raccolta i suoi tifosi per l’importante sfida di Serie A contro il Sassuolo di domenica 29 Aprile alle ore 12.30 allo Stadio Ezio Scida. Tutti i settori avranno prezzi ridotti e in Tribuna l’abbonato porta un amico gratis. La Curva costerà 10 euro, mentre in Tribuna si potrà accedere con un tagliando unico da 25 euro; 50 euro il prezzo per la Tribuna vip. I biglietti saranno in vendita da domani, Martedì 24 ...

