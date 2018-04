Crollo palco Pausini | 5 condanne | un assolto a Reggio Calabria | Madre vittima | fatta

Crollo palco LAURA PAUSINI / Morte Matteo Armellini : cadute le accuse per Esse Emme Musica : CROLLO del PALCO al concerto di LAURA PAUSINI , arriva la sentenza per la Morte Matteo Armellini : cinque condanne ed un'assoluzione. Le parole della madre di Armellini (Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 00:30:00 GMT)

Crollo palco Pausini - cinque condanne e due assoluzioni per la morte di Armellini : cinque condanne e due assoluzioni per la morte del rigger Matteo Armellini, schiacciato dal palco che avrebbe dovuto ospitare, nel marzo 2012, il concerto di Laura Pausini al PalaCalafiore, nella zona nord di Reggio Calabria. Quel palco non poteva e non doveva essere montato in quel modo. A distanza di 5 anni, il giudice ha condannato a 3 anni e 6 mesi di carcere il progettista del palco Franco Faggiotto e il coordinatore della sicurezza per ...