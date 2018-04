Croce Rossa Italiana | 8 posizioni aperte aprile-maggio 2018

Blastingnews

: Croce Rossa in risposta ai bisogni di Milano: intervista al presidente Maraghini Garrone - BBarbaraBazzoli : Croce Rossa in risposta ai bisogni di Milano: intervista al presidente Maraghini Garrone - Ninozzo63 : @spano81 parlare male di loro é come sparare sulla croce rossa. Gentaglia e basta. La vergogna dell'Italia - RadioPlanargia : Bosa - 25 Aprile 2018 - Festa della Liberazione. Cerimonia in piazza IV Novembre - Il sindaco Luigi Mastino consegn… -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Proamo con ulteriori notizie relative al mondo del lavoro VIDEO. Si avvisa che la #assume numerose risorse professionali sanitarie, da collocare con un contratto occupazionale a tempo determinato e da destinare mediante le aree lavorative di Malpensa, Roma e Citta' Metropolitana di Roma Capitale. Ecco di che cosa si tratta.La CRI ricerca profili sanitari VIDEOcon il mandato di Medico Addetto alla Sorveglianza Sanitaria, con il Diploma di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e l'iscrizione all'ordine professionale, da assegnare in localita' Malpensa in provincia di Milano in Lombardia. Da notare che la durata dell'incarico è sino a lunedì 31 dicembreprorogabile. Invece, per quanto concerne lo stipendio ammonta a 2.500 euro mensili, equivalente a 100 ore al mese. La domanda di partecipazione deve pervenire per via ...