Cristina Parodi | occhio alle figlie | le piccole Gori crescono benissimo

“In due al timone di Domenica In”. Clamorosa indiscrezione : ecco chi vedremo al posto di Cristina Parodi nel corso della prossima stagione del programma. Fan sotto choc - una sorpresa inaspettata : Un’indiscrezione che sta facendo il giro del web cogliendo non poco di sorpresa gli appassionati, che a quanto pare non si aspettavano certo due nomi del genere per la conduzione della prossima stagione del programma Domenica In. A lanciare per primo lo scoop è stata la sempre informatissima Novella 2000, testata che attraverso lo spazio dedicato alla rubrica “Sussurri e Grida” ha anticipato l’ipotesi della coppia ...

Sindaco Bergamo e marito Cristina Parodi ospite di Roberta Pinotti a Genova : La lezione di venerdì è la prima di un ciclo che fino all'estate si concentrerà sull'aspetto esperienziale, comunicativo, narrativo e sul linguaggio usato in politica. La tematica sarà '...

“Eccomi qua”. Cristina Parodi si mostra senza trucco. Succede poco prima della diretta di Domenica In - la foto raccoglie valanghe di applausi : Una stagione da dimenticare per Domenica In che dalla prima uscita non ne ha azzeccata praticamente una. Sbagliato il format. Sbagliati gli ospiti e forse la scelta dei conduttori. Se Benedetta Parodi sono in pochi a salvarli, su Cristina i telespettatori sono più morbidi. La maggiore delle sorelle Parodi infatti si è dimostrata all’altezza della situazione. Merito di un lungo trascorso in tv che le ha trasmesso sicurezza. E di una ...

PAOLA BARALE / Il ringraziamento a Cristina Parodi : "È stato un tuffo nel passato" (Domenica In) : PAOLA BARALE ospite di Domenica In: con Cristina Parodi parlerà anche di Make Cup Cake, il suo nuovo progetto web. Lunedì ospite anche a Che fuori tempo che fa da Fabio Fazio(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 21:58:00 GMT)

Domenica In - la Rai maschera il flop : Cristina Parodi resta - il nome cambia : Tutto come previsto. O quasi. Dopo gli ascolti super-flop di questa stagione, Benedetta Parodi lascerà Domenica In per tornare a lavorare al gruppo di Discovery alla nuova edizione di Bake Off Italia ,...

“Una tragedia”. Giletti - il gesto per Cristina Parodi. Sempre senza peli sulla lingua - le sue parole non saranno piaciute a tutti. Anzi - aspettiamoci un polverone : “Io alla Rai ho dato molto di più economicamente di quello che ho preso, io a differenza di altri colleghi ho Sempre dichiarato pubblicamente quanto prendevo […] per le mie battaglie sono stato mandato fuori dal sistema della Rai. Rispondi dei tuoi soldi, (Hai la bava alla bocca Massimo) perché i tuoi sono diversi dai miei. Io sono un professionista, non un politico, sono due piani diversi. Venivo pagato dall’azienda pubblica, ma ...

Massimo Giletti e il flop di Cristina Parodi a Domenica In : 'Mi spiace - lei non doveva...' : Cristina Parodi è stata una vittima dei giochini in Rai. Massimo Giletti in una intervista a Leggo.it attacca: 'Credo non ci volesse un genio della tv per capire quello che sarebbe successo', ovvero ...

Cristina Parodi a Formentera sfoggia il primo topless dell’anno : La giornalista – presentatrice tv Cristina Parodi è in vacanza con il marito Giorgio Gori, e i figli Angelica e Alessandro a Formentera. La Parodi sdraiata sulla sabbia punta ad una abbronzatura uniforme sfoggiando il primo topless di stagione che anche quest’anno si guadagna un bel 10 e lode. Sul settimanale “Diva e Donna” una sequenza di foto della Parodi in spiaggia. Non c’è Formentera senza topless per Cristina ...

“Wow Cristina!”. La Parodi super hot a Formentera. Una fuga romantica in dolce compagnia per la conduttrice di Domenica In che il sole lo prende integrale. Paparazzi sempre in agguato : La stagione di Domenica In prosegue e Cristina Parodi ha vissuto momenti difficili. Insomma questa edizione del programma non è andata benissimo e i dissidi con la sorella Benedetta si sono respirati anche attraverso lo schermo. Non è mistero che il ruolo della co-conduttrice è stato notevolmente ridimensionato e neanche che il contenitore Domenicale più longevo d’Italia ha avuto un notevole calo degli ascolti, tutto a favore della ...

Cristina Parodi e il primo topless a Formentera : La stagione estiva diventa già calda con i primi topless di Cristina Parodi . La conduttrice di Domenica In si è concessa qualche giorno di vacanza a Formentera dove, in compagnia del marito, Giorgio ...

Cristina Parodi - primo topless della stagione a Formentera col marito Giorgio Gori : Formentera ? Primi bagni di sole per Cristiana Parodi. Domenica In, Cristina Parodi furiosa dopo le voci sul cambio di conduzione La conduttrice di ?Domenica In?,...

Cristina Parodi confermata a Domenica in ma cambia qualcosa : l'indiscrezione : Cristina Parodi confermata a Domenica in ma cambia qualcosa: l'indiscrezione Cristina Parodi resterà alla conduzione di Domenica In anche per la prossima stagione. Non è bastato il flop degli ascolti ...

Sorelle Parodi - Domenica In : 'Contratto pesante - Cristina resta anche l'anno prossimo ma...'. Spostata e umiliata : Del contratto-capestro che obbligherebbe la Rai a confermare Cristina Parodi a Domenica In si è già detto e scritto. Ma Alberto Dandolo, su Oggi , fornisce un dettaglio in più, assai succulento. ...

Cristina Parodi - frecciatina a Barbara D'Urso : 'Una tv urlata io non saprei farla' : FUNWEEK - Cristina Parodi dopo mesi di critiche risponde a tono contro chi l'accusa di essere protagonista di una Domenica in da completo flop. Ma il volto della domenica di Rai Uno non manca l'...