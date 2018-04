Crash test Euro NCAP - La Nissan Leaf conquista le cinque stelle

quattroruote

Euro NCAP, la Nissan LEAF inaugura i crash test più severi dal 2018

(Di mercoledì 25 aprile 2018) L'ha diffuso i risultati degli ultimi. Sotto torchio questa volta è finito un solo modello, la nuova. L'elettrica è stata premiata a pieni voti dall'entepeo per la sicurezza, confermando il risultato ottenuto dalla sua progenitrice, nel 2011, la prima auto a batterie a raggiungere le ambite. Rilevamento pedoni e ciclisti. Laè stata valutata inaugurando nuovi e più rigidi parametri introdotti nel 2018 dall'che, nei vari, simula ora anche le situazioni che sempre più spesso sulle strade coinvolgono automobili, pedoni e ciclisti. Ed è proprio in questo ambito che l'elettrica è stata apprezzata maggiormente. In particolare, per la presenza e l'efficacia, nel suo equipaggiamento del dispositivo di frenata automatica d'emergenza che oltre al rilevamento dei pedoni consente di individuare con precisione anche le ...