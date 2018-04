Corte suprema grazia Battisti | revoca tutte le misure cautelari

Brasile - la Corte suprema revoca le misure cautelari per Cesare Battisti : Il 63enne ex membro dei Pac è sotto processo in Brasile anche per esportazione illegale di valuta e resta ancora aperta anche la questione della sua estradizione in Italia. A marzo il procuratore generale brasiliano aveva rimesso al presidente Michel Temer la decisione finale, che potrebbe ribaltare quella di concedergli lo status di rifugiato politico presa nel 2010 da Lula

Corte suprema respinge ricorso per il piccolo Alfie Video : Con una sentenza sconcertante, la Corte suprema Britannica ha respinto ieri, 20 aprile, il ricorso dei genitori di #Alfie, i quali, nell’ultimo tentativo di salvare la vita del piccolo, avevano invocato il principio dell’ “habeas corpus”. L’habeas corpus fa parte del diritto anglosassone, divenuto legge a fine ‘600, si tratta di un complesso di norme che rivendica l’inviolabilita' dell’individuo in vari contesti, tra cui il diritto a non essere ...

Alfie : nuovo ricorso a Corte Suprema : LONDRA, 17 APR - E' stata depositata l'istanza di un nuovo ricorso alla Corte Suprema britannica sul caso di Alfie Evans, il bambino di quasi due anni in stato "semivegetattivo" per una patologia ...

Espulsioni facili - la Corte suprema Usa boccia Trump sugli immigrati con il voto del suo giudice : ... 15 mesi fa, nonostante la volontà di mettere fine al "catch and release", ovvero del rilascio subito dopo la cattura, politica che aveva caratterizzato la precedente amministrazione. I funzionari ...

La Corte suprema del Sudafrica ha respinto la richiesta di revisione della condanna per Oscar Pistorius : La Corte Suprema del Sudafrica ha respinto la richiesta di appello di Oscar Pistorius, che aveva presentato domanda per la revisione della condanna a 13 anni di carcere per l’uccisione della compagna Reeva Steenkamp nel 2013. Pistorius aveva chiesto che The post La Corte Suprema del Sudafrica ha respinto la richiesta di revisione della condanna per Oscar Pistorius appeared first on Il Post.

Brasile - Corte suprema vota il carcere per ex presidente Lula - : La maggioranza dei giudici della Corte Suprema brasiliana ha votato per mandare in prigione l'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, in attesa del suo appello per revocare la condanna per corruzione.

Brasile - via libera della Corte suprema all'arresto di Lula : l'ex Presidente deve scontare 12 anni : Lula da Silva può adesso essere incarcerato per scontare la pena che gli è stata inflitta per corruzione e riciclaggio. Come previsto dagli osservatori, la decisione è stata presa con una maggioranza risicata: 6 voti contro 5

Forti attriti politici e legislativi tra Trump e la Corte Suprema : È abbastanza risaputo che Donald Trump sia un personaggio irriverente e spesso contraddistinto da posizioni “politicamente scorrette”, specialmente in ambito di immigrazione. In questi giorni la Corte Suprema ha appena respinto la richiesta dello stesso Presidente di porre un termine al programma di protezione sociale garantito ai cosiddetti “dreamers”, ovvero gli immigrati irregolari che sono entrati negli Stati Uniti quando erano minorenni. ...