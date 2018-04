Corruzione | 15 anni di carcere per l' ex presidente della Camera

Corea del Sud - ex presidente Park Geun-hye condannata a 24 anni per Corruzione : Sedici reati confermati per un totale di 24 anni di carcere. È la sentenza relativa allo scandalo politico che un anno fa portò all’impeachment dell’ex presidente sudCoreana Park Geun-hye. Questa mattina in diretta televisiva il Tribunale di Seul ha dichiarato la 66enne colpevole di sedici capi di imputazione tra i quali abuso di potere, corruzione e diffusione di segreti di Stato e condannato la Park a pagare una multa di 18 ...