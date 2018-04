Continua la polemica su Biondo e Heather Parisi ad Amici | la ballerina insultata dai fan

optimaitalia

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Prosegue senza sosta laattornoaddi Maria De Filippi: la bufera mediatica attorno al casonon accenna ad arrestarsi.Dopo la puntata del serale diandata in onda sabato 21 aprile su Canale Cinque, èsui social per la lite avvenuta tra la giudice in commissione esternae il concorrente della squadra Bianca. Quest'ultimo, durante le esibizioni in terza puntata, ha utilizzato l'Autotune, scelta contestata duramente per principio da Ermal Meta e lastessa.Non è un segreto di stato ormai:ha criticato fortemente il concorrente dei Bianchi, sia per la scelta dell'Autotune che per le sue esibizioni, che non sono state apprezzate dalla giurata. La lite di sabato sera adè sfociata in un attacco personale l'un l'altra, dove sono stati ripresi gli episodi di ...