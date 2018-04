Concerti e spettacoli nei luoghi colpiti da terremoto | presentata la manifestazione ' Voci

Recensire spettacoli e Concerti : domani il nuovo incontro formativo del Circolo della Stampa : Argomento dell'incontro è 'La recensione di spettacoli e concerti: equilibrato esercizio di critica per non incorrere nella scrittura di uno spot'; a relazionare saranno: Ugo Sbisà , critico musicale ...

Il weekend aretino si accende - tra Concerti e spettacoli. Arrivano Luca Zingaretti e Concita De Gregorio. Torna il Mercatino delle Pulci : Gli eventi, le iniziative, gli spettacoli e i concerti in programma per il fine settimana ad Arezzo e in provincia. Per segnalarci ulteriori appuntamenti ed iniziative contattaci all'indirizzo redazione@arezzonotizie.it. VENERDì 13 ...

Spettacoli - presentata la stagione lirica e di Concerti del Teatro 'Verdi' : Opere di grande tradizione e Spettacoli inediti per il Massimo Cittadino sempre alla ricerca dell'eccellenza. All'incontro con la stampa hanno preso parte il Presidente della Regione Campania ...

Concerti - Ennio Morricone : diventano quattro gli spettacoli a Roma : Dopo avere aggiunto, il mese scorso, uno spettacolo a Parma il 21 giugno , ora il Maestro Ennio Morricone annuncia una quarta data alle Terme di Caracalla di Roma del suo 'The 60 years of music world ...

Electric Run : spettacoli e Concerti per la corsa serale più 'luminosa' del pianeta : ... inoltre, in occasione dell'annuale ricorrenza della festa in onore dello scrittore irlandese James Joyce, e del suo indimenticabile personaggio Leopold Bloom, sono in programma spettacoli teatrali, ...

Musica - Concerti e spettacoli : tutti gli eventi del week end : Maria Maddalena 3 Metti la nonna in freezer 4 Pertini il combattente Tutto pronto per il week end. Musica, concerti e spettacoli esilaranti per i giorni del fine settimana. Nell'Agrigentino le migliori iniziative gratis, per un week end ricco di eventi. Una tradizione che si ripete ogni anno grazie all'interessamento ...

Musei - spettacoli - Concerti - mobilità urbana a portata di smartphone : Il sistema può essere esteso ad altri servizi cittadini, ad esempio l'acquisto di biglietti per Musei, monumenti, concerti e spettacoli. CitySmart per ATAM "Combattere il traffico cittadino e ridurre ...