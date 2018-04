CONAN EXILES | Nuovo Trailer in vista del lancio

Pronti a trasformarvi in pericolosi barbari con il nuovo trailer di CONAN Exiles? : Dopo 14 mesi di Early Access, Conan Exiles verrà finalmente lanciato l'8 Maggio e sarà disponibile in tutto il mondo in versione fisica e digitale. Oggi, Funcom dà inizio al countdown verso il lancio pubblicando un nuovo trailer che mostra il look e il gameplay del nuovo titolo. Gli sviluppatori hanno inoltre pubblicato un post sul proprio blog spiegando esattamente cosa vedremo nel gioco al lancio. E ci saranno tante novità. Ecco il comunicato ...

CONAN EXILES si mostra in un nuovo trailer : Il survival game, open world, di Funcom CONAN EXILES sarà disponibile l’8 Maggio in tutto il mondo. Dopo 14 mesi di Early Access, CONAN EXILES verrà finalmente lanciato l’8 Maggio e sarà disponibile in tutto il mondo in versione fisica e digitale. Oggi, Funcom dà inizio al countdown verso il lancio su www.CONANEXILES.com pubblicando un nuovo trailer che mostra il look e il gameplay del nuovo CONAN EXILES ...