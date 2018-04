Con il satellite Gaia il più grande atlante in 3D | quasi due miliardi di stelle

huffingtonpost

(Di mercoledì 25 aprile 2018) È pronto il piùcatalogo dimai ottenuto finora. È un tuffo nella Via Lattea con immagini e colori diduedie più di 14.000 asteroidi mai visti finora. Lo ha ottenuto ildell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e al quale l'Italia partecipa con Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e Agenzia Spaziale Italiana (Asi). Il catalogo è stato presentato a Berlino, nella mostra internazionale dell'aeronautica e dello spazio (Ila).Le osservazioni di"stanno ridefinendo le basi dell'astronomia", ha detto il direttore dell'attività scientifica dell'Esa, Gunther Hasinger. Il catalogo descrive la posizione di circa 1,7di; inoltre per più di 1,3diindica distanza, movimento e colori, per 7 milioni la velocità, di 161 milioni la temperatura e di 76 milioni ha ...