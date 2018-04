Comcast offre 22 mld sterline per Sky

Comcast rovina i piani di Murdoch - offre di più per Sky : L'azienda guidata da Bob Iger è pronta a spendere 52,4 miliardi di dollari per rafforzarsi nello streaming e sfidare Amazon e Netflix con asset che includono anche il gioiello Sky. Comcast ha ...

Sky : Comcast sfida Fox - offre 22 - 1 miliardi di sterline : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...