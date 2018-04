COLONY - Nuovo promo al cardiopalma per la stagione 3!

COLONY - Un nuovo promo per la stagione 3 - all'insegna dell'azione! : La macchina promozionale per la terza stagione di COLONY continua a muoversi e tira fuori un nuovo e interessante promo che ci mostra a chiare lettere come l'azione e il pericolo saranno costanti per i nostri eroi nei nuovi episodi. Continuate la lettura per vedere il video!ARTICOLI CORRELATI: COLONY - Josh e Sarah parlano brevemente della nuova stagione e nuovo membro del cast! "Escape is just the beginning". È questa la frase che accompagna il ...

COLONY - Josh e Sarah parlano brevemente della nuova stagione e nuovo membro del cast! : Continuiamo a parlare della terza stagione di COLONY, che incomincierà fra meno di un mese e lo facciamo con l'ultima parte del tour sul set fatto da Nerdist, dove Josh Holloway e Sarah Wayne Callies hanno parlato brevemente del percorso della famiglia Bowman nei nuovi episodi, concludendo il tour in modo molto simpatico.ARTICOLI CORRELATI: COLONY - "Intervista" sul set con Tory Kittles! Riprendendo dalla parte precedente, l'inviata entra ...

COLONY - Nuovo emozionante trailer e intervista sul set della terza stagione! : Carissimi lettori, l'attesa sta per finire! Giusto ieri vi abbiamo svelato che la terza stagione di COLONY tornerà il 2 Maggio 2018 e se ciò non vi bastasse, eccovi il primo trailer ufficiale della nuova stagione e una simpatica intervista sul set. Se siete curiosi, continuate la lettura! Il trailer, rilasciato in esclusiva su SpoilerTV, ci mostra rapidamente le immagini più significative della seconda stagione, accompagnate dalla seguente ...

