Clima | Macron al Congresso Usa | “Non c’è un pianeta B”

Macron al Congresso Usa : «No a isolazionismo - lavoriamo sul Clima» : «Ci sono due vie per procedere: potremmo scegliere l'isolazionismo, cosa che può tentare, ma chiudere la porta non impedirà al mondo di avanzare. L'isolazionismo è una minaccia», ha detto Macron con ...

Clima : Macron in India - al via Alleanza solare internazionale : Roma, 11 mar. (AdnKronos) – Al via all’Alleanza solare inernazionale (Isa) che è stata lanciata da Francia e India durante i lavori della Cop21 di Parigi. A partecipare all’Alleanza sono circa 121 paesi principalmente di Asia, Africa e America latina che se rappresentano circa il 73% della popolazione mondiale dispongono solo del 23% delle capacità fotovoltaiche nel mondo. Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel ...

Clima : Macron in India - al via Alleanza solare internazionale (2) : (AdnKronos) – Macron ha annunciato in quell’occasione che la Francia avrebbe impegnato, attraverso l’Agenzia francese di sviluppo (Afd), entro il 2022 circa 700 milioni di euro aggiuntivi in prestiti e in dotazioni per sostenere dei progetti in circa sessanta paesi aderenti all’organizzazione. Questo sforzo aggiuntivo porterà a 1 miliardo di euro l’impegno francese, che finora era di 300 mln di euro, in ...

Clima - Accordo di Parigi : Macron lancia frecciata a Trump : Il presidente francese Emmanuel Macron si trova oggi a New Delhi, in occasione dell’inaugurazione dell’Alleanza Solare Internazionale: Macron ha lanciato una frecciata al presidente USA Trump, ribadendo che lui, il premier indiano Narendra Modi e molti leader mondiali rispetteranno l’Accordo di Parigi per il bene dell’umanità. lanciata da Francia e India nel 2015 durante la COP21 di Parigi, l’Alleanza ha ottenuto ...