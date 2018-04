Clamoroso Preziosi | vende il Genoa e compra il Bari?

calcioweb.eu

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Ilha praticamente raggiunto la salvezza nel campionato di Serie A, stagione altalenante per la squadra di Ballardini ma a tenere banco è anche il futuro del club con novità clamorose nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’potrebbere ilre il. L’imprenditore considera chiusa l’esperienza con i club rossoblu, il rapporto con la tifoseria si è deteriorato, le continue contestazioni sono state eccessive secondo il parere del numero uno rossoblu. L’intenzione è quella comunque di rimanere nel mondo del calcio,pensa al, una piazza storica e da Serie A, capace di portare allo stadio 60 mila persone. Ilè in lotta per la promozione ma anche senza l’obiettivo Serie Asarebbe comunque interessato a rilevare il club. L'articoloilil ...