Civitanova Perugia Streaming video e diretta tv | orario e risultato live gara-2 finale

Volley - Finale Scudetto 2018 : Civitanova-Perugia - gara2 oggi. Data - programma - orario d’inizio e tv : come seguire la partita : Oggi mercoledì 25 aprile si gioca Civitanova-Perugia, gara2 della Finale Scudetto di Volley maschile. All’Eurosuole Forum andrà in scena una partita decisiva per le sorti della serie: la Lube va a caccia del pareggio, i Block Devils puntano al colpaccio in trasferta per avvicinarsi al tricolore. Si preannuncia grande spettacolo per un match sulla carta molto equilibrato e intenso: i cucinieri cercano un pronto riscatto dopo essere stati ...

Volley - Finale Scudetto 2018 : Civitanova-Perugia - la battaglia riparte da gara2. Lube per il pareggio - Block Devils per il sogno tricolore : Dopo la prima battaglia di domenica pomeriggio, la Finale Scudetto di Volley maschile tornerà protagonista con la gara2 prevista per mercoledì 25 aprile (ore 18.00). Civitanova e Perugia sono pronte per sfidarsi dopo il primo atto vinto dai Block Devils al PalaEvangelisti. Questa volta si andrà in scena all’Eurosuole Forum, i Campioni d’Italia cercheranno il sostegno del proprio pubblico per pareggiare la serie e continuare a sognare ...

Anzani trascina una super Perugia Civitanova insegue : E' vicino al miglior giocatore al mondo, il cubano di Polonia Leon, che arriverebbe dal Kazan, dov'è approdato il più talentuoso della serie A, Ngapeth, e intanto punta al poker di trofei stagionali. ...

Volley - Finale Scudetto 2018 : Perugia - gli occhi della tigre. Civitanova crolla in gara1 - i Block Devils vincono la prima battaglia : La prima battaglia è tutta di Perugia. I Block Devils hanno sconfitto Civitanova per 3-1 (25-21; 22-25; 25-18; 25-23) nella gara1 della Finale Scudetto di Volley Scudetto: i ragazzi di coach Lorenzo Bernardi hanno mandato in visibilio la folla del PalaEvangelisti schiacciando la Lube nel primo atto di una serie conclusiva che si preannuncia molto lunga e combattuta. Dopo due ore estenuanti e appassionanti, gli umbri sono riusciti a spuntarla sui ...

Finale Scudetto Serie A1 volley/ Perugia-Civitanova per il titolo : il punto di Luca Cantagalli - esclusiva - : Finale Scudetto Serie A1 volley maschile: intervista esclusiva a Luca Cantagalli sulla partita tra Perugia e Civitanova. E' ancora scontro Sir-Lube.