Cioccolato fondente | nuove conferme degli effetti benefici su stress | infiammazione e

Via libera al consumo di Cioccolato fondente : ecco le dosi raccomandate : Diversi studi permettono di sfatare definitivamente che il consumo di cioccolata faccia male alla salute, a patto che sia fondente e con una percentuale di cacao almeno dell’80%. Per la gioia dei più golosi la cioccolata fondente è addirittura salutare, questo grazie al contenuto di composti fenolici come alcuni flavanoli che agiscono come forti antiossidanti alimentari. Il cioccolato fondente contiene più antiossidanti e meno zuccheri rispetto ...