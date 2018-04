Cinema | i film in programma nelle sale di Grosseto dal 26 al 30 aprile

Molly’s Game - film al Cinema : trama - recensione e curiosità : Molly’s Game è uno dei film al cinema usciti questa settimana. Si tratta di una pellicola di genere biografico-drammatico del 2017 tratta da una storia vera, diretta da Aaron Sorkin, con Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera, Jeremy Strong. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Molly’s Game, film al cinema: ...

La truffa dei Logan - perché correre al Cinema a vedere questo film : Una strategia che si è rivelata un successo: costato 29 milioni di dollari e distribuito con la sua Fingerprint Releasing, Logan Lucky ha incassato 48 milioni in tutto il mondo. La truffa dei Logan: ...

Avengers Infinity War è tra i film al cinema in uscita mercoledì 25 aprile 2018. L'attesissimo nuovo capitolo della saga dei vendicatori Marvel vede tutti i personaggi del UCM combattere per una minaccia che li mette a durissima prova.

Il mio nome è Thomas è uno dei film al cinema in uscita il 19 aprile 2018. La commedia è diretta e interpretata da Terence Hill.

Cinema - 'Loro' di Sorrentino : il film su Berlusconi al debutto : Il primo tempo scorre nel tratteggiare quel piccolo mondo di chi cerca in ogni modo, con ogni mezzo, di stare vicino al Potere per poterne godere frutti e vantaggi. Il tratteggio, però, è troppo ...

Quentin Tarantino e il film su Charles Manson 'DiCaprio e Pitt come Newman e Redford' - Cinema - Spettacoli : Leonardo DiCaprio e Brad Pitt saranno 'la coppia di star più eccitante dai tempi di Paul Newman e Robert Redford'. A Quentin Tarantino non servono le immagini, non serve costruire un trailer per far ...

Appuntamento al Cinema Italo Argentino di Agnone prossimo fine settimana con la visione del Film: "A casa tutti bene" Sabato 28 aprile spettacolo unico alle ore 22,00 - domenica 29 aprile spettacoli alle ore 18,00 ed ore 21,30 - lunedì 30 aprile spettacolo unico alle ore 21,30.

'Loro' : il film di Sorrentino su Berlusconi al Cinema : Il cinema di Sorrentino dipinge nuovamente il mondo della politica con la pellicola dal titolo 'Loro', primo capitolo del film, la cui seconda parte è attesa per il prossimo 10 maggio, durante il Festival di Cannes e, a proposito del quale, ancora non si hanno delle certezze riguardo a una sua eventuale partecipazione. La pellicola si incentra su sesso, droga, corruzione, concorsi di bellezza con ex ministri 'poco puliti' e tutti animati da un ...

Escobar Il Fascino del male è uno dei film al cinema dal 19 aprile 2018. La pellicola è di genere biografico, drammatico del 2017, diretto da Fernando León de Aranoa, con Javier Bardem e Penélope Cruz.

Come un gatto in tangenziale si conferma primo film del 2018 su Sky Cinema HD : Dopo un box office da record arriva in tv grazie a Sky e Vision Distribution a meno di 4 mesi dall’uscita nelle sale italiane “Come un gatto in tangenziale” segnando un nuovo primato su Sky Cinema: 1 milione e 94mila spettatori medi per il film di Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, prodotto da Wildside con Vision Distribution in collaborazione con Sky Cinema, entrando nella top ten dei film italiani ...

Lovers Film Festival : “rivolta colorata” a Torino per il festival Cinematografico a tema LGBTQI : Aria di festa, gioia e “rivolta colorata” al Lovers Film festival di Torino, dove il cinema, la fotografia e performance teatrali di sperimentazione e indagine fisica e emotiva hanno cercato di affrontare e mostrarci temi importanti come la rivendicazione e lotta dei diritti della comunità LGBTQI. Il cinema attraverso il suo sguardo critico, indagatore e capace di ribaltare la realtà ha unito in questo Film Fest le voci e le ...