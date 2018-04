Cina | rapporto Usa | “Uccisioni | sequestri | repressione delle minoranze” La replica | “È

Un rapporto poco sano con i mediCinali : Italiani con farmaci scaduti e automedicazione errata : Un vero e proprio comportamento poco salutare quello che ha più della metà degli Italiani nei confronti dei medicinali e delle cure in generale. Infatti sembra proprio che siamo in tanti ad utilizzare medicine scadute ma anche analgesici, antibiotici o farmaci prescritti sì, ma per patologie pregresse e che in modo autonomo decidiamo di riutilizzare ogni volta che i sintomi saranno più o meno gli stessi. Ma non basta: infatti l’italiano ...