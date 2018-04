Ciclismo | Gran Premio della Liberazione 2018 | successo in solitaria di Alessandro Fedeli

una grande domenica di Ciclismo Titoli provinciali per due categorie : Sarà un fine settimana di grandi sfide quello in programma domenica sulle strade della provincia di Como. Dopo l'aperitivo nel giorno di Pasqua a Cantù con gli Juniores, tra due giorni il comitato ...

Ciclismo - la Granfondo Nove Colli fa la storia : prima gara con le biciclette elettriche - 12000 iscritti per la Classica : La Nove Colli, la più vecchia Granfondo del mondo (a Cesenatico fin dal 1971), aprirà una nuova frontiera nel Ciclismo mondiale. L’edizione numero 48, in programma domenica 20 maggio, aprirà le porte alle biciclette a pedalata assistita (quelle comunemente chiamate elettriche, in maniera errata). Saranno ben 12mila gli iscritti a uno degli eventi ciclistici amatoriali più partecipati al mondo, capaci di generare un indotto certificato di ...

Pasqua di grande Ciclismo : in Belgio Nibali ci prova - ma Sagan è favorito : Roma - Pasqua di grande ciclismo nella terra che più lo ama, il Belgio. Domenica primo aprile si pedala nel mito , affrontando stradine viscide e strette, ricche di insidie, fra muri e pavè. Benvenuti ...

Ciclismo - Giro delle Fiandre la prima volta di Nibali 'Grande selezione - si decide sui muri' : ROMA - Negli ultimi dieci anni, se l'Italia non occupa una imbarazzante casella zero nella classiche monumento, lo deve ad un solo uomo: Vincenzo Nibali. E' lui che al Lombardia del 2015 ha interrotto ...

GAND WEVELGEM 2018/ Streaming video e diretta tv : grande attesa per Elia Viviani - Ciclismo - oggi 25 marzo - : diretta GAND-WEVELGEM 2018 info Streaming video e tv, percorso e orari della classica belga di ciclismo che apre la campagna del Nord , oggi 25 marzo, .

Ciclismo femminile - Trofeo Binda 2018 : Katarzyna Niewiadoma trionfa in solitaria con una grande azione. Secondo posto per Chantal Blaak - decima Elisa Longo Borghini : Finalmente Katarzyna Niewiadoma! La 23enne polacca, passata quest’anno alla Canyon SRAM, trionfa in solitaria nella 20ma edizione del Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio, conquistando così, dopo tanti piazzamenti, la prima vittoria in una grande classica. Completano il podio le olandesi Chantal Blaak e Marianne Vos, con la campionessa del mondo che vince la volata per il Secondo posto. Una giornata molto duro a causa della forte ...

”È morta una leggenda”. Lutto nel motoCiclismo. Addio al grande che - con il suo intuito - ha portato in alto il nome dell’Italia : ”Ora siamo tutti orfani” : È stata una leggenda del motociclismo mondiale e simbolo stesso del made in Italy che vince. Un intuito ”geniale” che ha portato in alto il nome dell’Italia nel motociclismo mondiale. L’annuncio della morte è stato dato dai suoi collaboratori in una nota in cui si precisa che era da tempo malato e che presto verrà comunicata la data delle esequie. Ivano Beggio, storico presidente dell’Aprilia, è scomparso ...

Ciclismo. Il 18 marzo Granfondo Castelvetrano Selinunte. Si pedalerà su tre percorsi : Un emozionante viaggio nel mito di una terra solcata dalla sua storia millenaria. Fra i templi del Parco Archeologico più grande d'Europa che al fascino dell'attività ciclistica unisce quello di ...

Ciclismo - a Matej Mohoric il Gran Premio di Larciano : ... 4 marzo 2018 - Ha vinto uno dei favoriti della corsa, un giovane talento già Grande protagonista a livello giovanile, basti ricordare il successo dello sloveno Matej Mohoric nel campionato del mondo ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : le pagelle. Grande prova degli azzurri : un fenomenale Ganna si supera ancora - Consonni - Paternoster e Balsamo confermano il loro talento : L’Italia è stata Grande protagonista ai i Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda), in cui è riuscita a conquistare ben sei medaglie. Un risultato straordinario, che il Bel Paese realizzò solo un’altra volta, a Bogotà ’95. La squadra azzurra è stata quindi pienamente promossa, ma come sempre c’è chi è stato più brillante e chi meno. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio quali sono stati i migliori in questa rassegna continentale con ...

Ciclismo femminile - Strade Bianche 2018 : primo grande appuntamento stagionale. Longo Borghini cerca il bis - van der Breggen e Niewiadoma pronte a sfidarla : Sabato si aprirà ufficialmente il calendario dell’UCI Women’s WorldTour 2018 con la quarta edizione della Strade Bianche femminile. Una corsa molto affascinante che lo scorso anno ci ha regalato grandissimo spettacolo con il successo della nostra Elisa Longo Borghini. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite per questa corsa. IL PERCORSO Saranno 136 km molto impegnativi con otto tratti in sterrato e continui saliscendi. Il ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : azzurre sconfitte dalla Gran Bretagna - sarà finale per il bronzo : Dopo il quarto posto del 2017, il podio rappresenterebbe il giusto premio per un gruppo in crescita esponenziale, capace di aggiudicarsi per due volte di fila la Coppa del Mondo. Nella finale per l'...

