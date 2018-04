Ciclismo | arriva il misuratore di potenza più preciso e dal costo più basso

“Ha un infarto!”. Choc alla storica gara di Ciclismo. È successo durante la Parigi-Roubaix : il giovane corridore è improvvisamente caduto. Appena arrivati i soccorsi - la scoperta terribile : Che paura alla Parigi-Roubaix! La storia gara di ciclismo che si corre in Francia. Il corridore belga ventiquattrenne Michael Goolaerts della Veranda’s Willems Crelan, improvvisamente si è fermato e si è accasciato a terra dopo essere rimasto coinvolto in una caduta sul secondo settore di pavé, il Briastre. Immediato l’intervento dei mezzi di soccorso che hanno trovato l’atleta in arresto cardiaco, notizia non confermata dalla squadra ma ...

Arriva Ballan e promuove Como «Il luogo ideale per il Ciclismo» : Una folla di appassionati ha gremito, ieri sera, la sede di Ovosodo a Como. Alessandro Ballan, campione del mondo di ciclismo su strada a Varese nel 2008 e presentato per l'occasione dal nostro Edoardo Ceriani, ha conquistato tutti. Per disponibilità e simpatia. Lo ha portato, sulle rive del lago, Blbk, ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : il palmares di Filippo Ganna. Arriva il secondo titolo iridato : Una medaglia d’oro magnifica, Arrivata al termine di una prova dominata in lungo e in largo: Filippo Ganna è il nuovo campione del mondo dell’inseguimento individuale nel Ciclismo su pista. Ad Apeldoorn il fenomeno tricolore si è andato a prendere il suo secondo titolo iridato, in un palmares che inizia a crescere anno dopo anno, nonostante il cronoman della UAE Emirates sia solo classe 1996. palmares Filippo Ganna Europei su ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : bronzo per il quartetto azzurro! Arriva il nuovo record italiano : 3:53.389 per i nuovi campioni del mondo che hanno battuto di oltre un secondo i danesi , 3:55.232, . CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL Ciclismo SU pista