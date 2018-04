Chi l' ha visto? del 25 aprile | l' omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e la morte di

Anticipazioni Chi l'ha visto? puntata del 25 aprile 2018 - : Chi l'ha visto? torna questa sera alle ore 21.15 su Rai 3 con una nuova puntata. Lo storico programma, che da sempre si occupa dei casi di sparizione e di cronaca nera, si soffermerà in particolare sulla nuova pista sull'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e molto altro. Chi l'ha visto? torna questa sera, […]

"La paura è un orso feroce visto con gli ocChi di una bambina sperduta" : Eleonora Barbieri La trama, dice Claire Cameron, si può riassumere così: 'Una famiglia va in vacanza, in campeggio, in un'area selvaggia e isolata. Quando un orso attacca e uccide i genitori, i due ...

Juventus - disastro Dybala : un'altra delusione. Chi l'ha visto? : TORINO - Il gol, per lui, non sarebbe un problema: ne ha segnati 25 in 41 partite, con la tripletta di Benevento ultimo bagliore stagionale. Solo che Paulo Dybala ha steccato proprio nella serata in ...

Valeria Marini/ “Vittorio CecChi Gori? Per la diffida di Rita Rusic l'ho visto di nascosto” (Domenica Live) : Valeria Marini a Domenica Live: dopo l'incontro segreto con Vittorio Cecchi Gori risponderà a Rita Rusic? La showgirl è stata pizzicata a Roma con l'ex produttore cinematografico(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 16:40:00 GMT)

Isola dei famosi - Giucas Casella a Verissimo apre la busta con il pronostico sul vincitore : Chi aveva previsto : Prima che si conoscesse il vincitore dell'Isola dei famosi, Giucas Casella aveva scritto e sigillato in una busta il nome che secondo lui era predestinato a trionfare al reality. Nel corso della ...

Voli Russia - USA a risChio per problemi di visto piloti Aeroflot : Teleborsa, - Tensione ad alta quota tra Russia e Stati Uniti. Mosca ha lanciato un'allarme sui collegamenti aerei diretti fra Russia e Stati Uniti , a causa dei problemi riscontrati dagli equipaggi ...

Piacenza - Carabinieri lanciano un appello a Chiunque abbia visto la 18enne scomparsa : scomparsa da nove giorni La ragazza, che vive con gli zii e il cugino, aveva sostenuto l'esame di guida il pomeriggio del 9 aprile e poi aveva fatto perdere le proprie tracce. Non è rientrata a casa ...

