Che vittorie per Cecchinato e Sonego | quarti conquistati | finisce ko Berrettini

Le vittorie meste di ManChester City e Psg : Manchester. Come non c'è traversa colpita che non sia clamorosa, non c'è cavalcata che non sia trionfale, non c'è sfida tra Steaua e Rapid senza almeno un ferito, non c'è Sarri senza scuse e non c'è ...

Fiorentina-Spal 0-0 - pareggio Che accontenta più Semplici : Pioli interrompe la striscia di vittorie [FOTO] : 1/17 LaPresse ...

Prisma Terza puntata. La Giostra - la Roma e le 10 vittorie. Stefano Cherici : 'Ho fatto coppia col migliore' : Lui è stato il terzo ospite di Prisma , trasmissione di approfondimento in diretta streaming ogni giovedì sulla pagina Facebook di Arezzo Notizie e curata da Enrica Cherci e Claudia Failli. Una ...

Motomondiale 2018 - Italia formidabile. Che avvio in Moto2 e Moto3. Giovani e veterani - piovono podi e vittorie : Tutti o quasi staranno parlando del “fattaccio”, dell’incidente tra Valentino Rossi e Marc Marquez, nel corso della gara di MotoGP, sul tracciato di Termas de Rio Hondo (Argentina). Tuttavia, la domenica, su due ruote, sudamericana non si è limitata solo a ciò e l’Italia ha modo di sorridere per i risultati ottenuti nelle altre due classi del Motomondiale, in questo secondo round iridato del 2018. Dopo i riscontri ...

VALENTINA GREGGIO/ Le vittorie sugli sci e le presenze ai mondiali (Che fuori tempo Che fa) : Tra gli ospiti di questa sera nella puntata di Che fuori tempo che fa ci sarà anche VALENTINA GREGGIO. Per chi non lo sapesse, è una campionessa di sci di velocità(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 09:37:00 GMT)

Snowboard - Coppa del Mondo 2018 : le classifiChe finali del big air. Vittorie per l’austriaca Anna Gasser e per lo statunitense Chris Corning : La vittoria finale nella classifica di Coppa del Mondo di Snowboard, nella specialità del big air è andata allo statunitense Chris Corning tra gli uomini ed all’austriaca Anna Gasser tra le donne. Nella classifica maschile, alle spalle dell’americano, che ha trionfato con 1800 punti, frutto di un primo ed un secondo posto in cinque tappe, si è piazzato Yuri Okubo: il nipponico si è attestato a quota 1500. Terzo posto per ...

Luigi Di Biagio sarà confermato ct dell’Italia? Un allenatore senza vittorie e Che ha fallito con l’Under21 : “Se avessimo avuto Guardiola o Mourinho in panchina sarebbe cambiato qualcosa? Perciò non ho nessun dubbio che Di Biagio stia facendo bene. È un tecnico federale, conosce benissimo tutti i giocatori ed è migliorato anno dopo anno; è una risorsa per la Federazione e per il calcio italiano e noi lo sappiamo. O sarà lui l’allenatore o probabilmente entrerà nel nuovo staff tecnico. Gigi è veramente bravo e non sono l’unico che la penso così in ...

Champions - Conte : "Il nostro ko? Messi e la sfortuna. Restare o non restare al Chelsea non dipende dalle vittorie o meno" : L'ex ct azzurro dopo l'eliminazione dalla Champions glissa sul suo futuro: "Il valore di un tecnico non dipende solo dai successi"

Sondaggi Elezioni Governo 2018/ Di Maio - Salvini e Renzi : i perché di vittorie e sconfitte : Sondaggi Governo e analisi post-Elezioni 2018: cosa votava chi ha scelto la Lega? Salvini, Di Maio e Renzi, i perchè di una vittoria e di una sconfitta. Analisi e dati post-voto(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 09:45:00 GMT)

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : vittorie fondamentali per Stati Uniti e Giappone Che tornano in corsa per le semifinali : L’undicesima sessione del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang ha portato due vittorie fondamentali a Stati Uniti e Giappone, che superano rispettivamente Svizzera e Danimarca e tornano in corsa per le semifinali. L’Italia ha invece chiuso in bellezza il suo torneo, con la vittoria per 6-4 con la Norvegia. Gli Stati Uniti di John Shuster si confermano la mina vagante del torneo e riescono a battere a sopresa anche ...