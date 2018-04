Champions | Roma rientrata da Liverpool | tifosi ' non mollate'

Champions League - la Roma cade all'Anfield : Scivolone della Roma di Di Francesco che ha perso per 5 reti a 2 contro il Liverpool di Jürgen Klopp all'Anfield della città inglese. Al club "Red" è bastato un super Salah per vincere questa partita, valevole per l'andata della semifinale di Champions League. Il Liverpool si è schierato in campo col 4-3-3: Loris Karius; Trent Alexander-Arnold, Dejan Lovren, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson; Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain, Jordan ...

Paura a Roma : massima attenzione per il ritorno di Champions : massima attenzione per la partita di ritorno di Champions League Roma-Liverpool in programma il 2 maggio all’Olimpico, anche alla luce degli scontri di ieri sera ad Anfield. Il piano sicurezza, secondo quanto si apprende, verrà messo a punto nei prossimi giorni durante un tavolo tecnico in Questura. Bonifiche nell’area dello stadio scatteranno già diverse ore prima della gara. Sotto la lente non solo l’Olimpico ma anche il ...

Liverpool-Roma - Champions League 2018 : tifoso dei Reds in coma - arrestati due romanisti. Uefa minaccia punizioni dure : Uno spettacolo calcistico estasiante quello di Anfield tra Liverpool-Roma, match valido per l’andata delle semifinali di Champions League 2018. Il 5-2 ha sorriso ai Reds che possono guardare al ritorno del 2 maggio con fiducia ma gli uomini di Eusebio Di Francesco, memori dell’eccezionale rimonta contro il Barcellona, nel turno precedente, non vogliono mollare. Un vero peccato che al di fuori dello stadio lo spettacolo non sia stato ...

Pagelle/ Liverpool-Roma (5-2) : voti partita. Ultrà giallorossi choc : ora dura punizione? (Champions League) : Le Pagelle di Liverpool Roma (5-2): i voti della partita che si è giocata ad Anfield Road,, semifinale di andata di Champions league. Ecco i migliori e i peggiori in campo.

Champions : Roma rientrata da Liverpool : ANSA, - FIUMICINO , Roma, , 25 APR - Dopo la trasferta inglese di Liverpool per la partita di andata delle semifinali di Champions League finita 5-2 per i 'Reds' , ritorno allo stadio Olimpico il 2 ...

Champions - arrestati due tifosi Roma : ANSA, - LONDRA, 25 APR - La polizia britannica conferma: due giovani di 25 e 26 anni, entrambi arrivati ieri a Liverpool da Roma per l'andata della semifinale di Champions, sono stati arrestati per ...