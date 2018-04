Champions | il Liverpool stende la Roma che ora spera nel miracolo

Champions - arrestati due tifosi della Roma a Liverpool : La polizia britannica conferma: due giovani di 25 e 26 anni, entrambi arrivati ieri a Liverpool da Roma per l’andata della semifinale di Champions, sono stati arrestati per tentato omicidio dopo il grave ferimento di un fan dei Reds, un 53enne di origine irlandese, avvenuto fuori dallo stadio. Oltre ai due, sono stati fermati altri sette per danneggiamenti, possesso di droga o armi offensive e altro. Il Liverpool Fc si dice ...

Video/ Liverpool-Roma - 5-2 - : highlights e gol della partita - Champions League - andata semifinale - : Video Liverpool Roma , risultato finale 5-2, : gli highlights e i gol della partita di Champions League che si è disputata all'Anfield Road.

Champions - Liverpool-Roma 5-2 : giallorossi travolti da Salah - Firmino e Manè : Nella semifinale di andata ad Anfield, i Reds incantano col trio d'attacco. Nel finale accorciano Dzeko e Perotti su rigore

Video/ Liverpool-Roma (5-2) : highlights e gol della partita (Champions League - andata semifinale) : Video Liverpool Roma (risultato finale 5-2): gli highlights e i gol della partita di Champions League che si è conclusa con la goleada degli uomini di Jurgen Klopp.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 03:02:00 GMT)

La Roma crolla col Liverpool : finisce 5-2. Per la finale di Champions servirà un altro miracolo : Quella che poteva essere una sera per sognare la finale di Kiev, si è trasformata in un incubo che ha un nome e un cognome: Mohamed Salah. È proprio l’ex giallorosso a punire la Roma nella prima semifinale di Champions, finita 5-2 in favore della squadra di Jurgen Klopp. Prima un euro-gol al 36’ a giro sotto la traversa, poi un’incursione da solis...

Pagelle/ Liverpool-Roma (5-2) : i voti della partita (Champions League - andata semifinale) : Le Pagelle di Liverpool Roma (5-2): i voti della partita che si è giocata ad Anfield Road, i giudizi a tutti i protagonisti nell'andata della semifinale di Champions League(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 23:10:00 GMT)

Champions league - Liverpool-Roma 5-2 : i giallorossi costretti all'impresa : Liverpool-Roma 5-2 nella semifinale di andata di Champions league. I gol di Salah al 36' e al 46', Manè al 55', Firmino al 60' e al 68', Dzeko all'80' e Perotti su rigore all'85'.

Champions League Liverpool-Roma 5-2 - il tabellino : LIVERPOOL - Vittoria del Liverpool che batte la Roma 5-2 nella semifinale d'andata della Champions. Due doppiette per i Reds, la prima dell'ex Salah, la seconda di Firmino, inframezzate dal terzo gol ...

Champions. Salah spietato - due gol e due assist. Il Liverpool supera 5-2 la Roma : Buon inizio dei giallorossi, traversa di Kolarov. Poi si accendono i Reds. L'egiziano fa 2-0 prima dell'intervallo (quando c'è anche un legno di Lovren) e a inizio ripresa manda in gol Mané e Firmino, che fa doppietta su azione d'angolo. Nel finale i gol di Dzeko e Perotti (rigore) accendono un lume di speranza per il ritorno

Cosa deve fare la Roma per qualificarsi alla finale di Champions contro il Liverpool : Cosa deve fare la Roma per qualificarsi alla finale di Champions League? Dopo la sconfitta contro il Liverpool, servirà un altro miracolo per la squadra giallorossa. Il 5-2 di Anfield Road lascia poche speranze alla squadra di Eusebio Di Francesco. Protagonista assoluto è stato l’ex giallorosso Mohamed Salah, autore non solo delle prime due reti […] L'articolo Cosa deve fare la Roma per qualificarsi alla finale di Champions contro il ...

La Roma crolla col Liverpool : 5-2. Per la finale di Champions servirà un altro miracolo : Quella che poteva essere una sera per sognare la finale di Kiev, si è trasformata in un incubo che ha un nome e un cognome: Mohamed Salah. È proprio l’ex giallorosso a punire la Roma nella prima semifinale di Champions, finita 5-2 in favore della squadra di Jurgen Klopp. Prima un euro-gol al 36’ a giro sotto la traversa, poi un’incursione da solis...

Liverpool-Roma 5-2 - semifinale Champions League : i giallorossi reagiscono nel finale - serve la rimonta all’Olimpico : Una serata a due facce: prima l’umiliazione totale, poi la reazione che lascia viva qualche timida speranza. La Roma viene sconfitta dal Liverpool per 5-2 nell’andata delle semifinali della Champions League 2018: i Reds si impongono ad Anfield e fanno un passo importante verso la finale di Kiev contro la vincente di Real Madrid-Bayern Monaco. I giallorossi cercheranno una nuova rimonta all’Olimpico tra otto giorni: dopo il ...

Video Gol Liverpool-Roma 5-2 : Highlights e Tabellino Champions League 24-04-2018 : Finisce con un rocambolesco Risultato Finale Liverpool-Roma 5-2: Cronaca e Video Gol Salah, Mané, Firmino, Dzeko, Perotti Champions League, Gara di Andata della Semifinale di Champions League 24 Aprile 2018 Finisce con un rocambolesco 5-2 la gara di andata della Semifinale di Champions League Liverpool-Roma. La squadra di casa ipoteca l’approdo alla finale di Kiev trascinata da una grandissima doppietta dell’ex giallorosso ...

Roma - cuore gigante ad Anfield : il Liverpool fa 5 gol ma la reazione giallorossa riaccende il sogno Champions - all’Olimpico sarà battaglia [FOTO e VIDEO] : 1/30 LaPresse ...