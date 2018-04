Cecchinato | che vittoria! Battuto Dzumhur | torna ai quarti di un torneo Atp 250 dopo due

it.eurosport

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Che vittoria per Marco. L'azzurro batte per 6-3, 6-1 il bosniaco Damir, numero 32 del mondo, e si regala idi finale dell'Hungarian Open di Budapest. L'ultima volta che il tennista siciliano si era spinto così avanti in un250 era l'aprile del 2016, a Bucarest.