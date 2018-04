C’è stato un terremoto in Molise

Amici 2018 Serale - l’eliminato della terza puntata non C’è stato : vince Irama : L’eliminato della terza puntata di Amici 2018 Serale non c’è stato Nella terza puntata di sabato 21 aprile nessuno degli undici concorrenti ancora in gara ad Amici 2018 Serale è stato eliminato. Al (non) verdetto si è arrivati come sempre grazie al meccanismo di quest’anno. Dopo che la Commissione Esterna ha proclamato vincitore della serata […] L'articolo Amici 2018 Serale, l’eliminato della terza puntata non ...

Bologna - all’inaugurazione di Piazzetta degli umarells c’erano tutti. Pure i contestatori : Il 14 aprile 2018 all’interno dell’area recintata lungo via Mario Musolesi compresa tra via Libia e via Scipione dal Ferro c’erano tutti. C’era Franco Bonini, il vincitore del premio “Umarell San Lazzaro di Savena 2015” che raccontava alle telecamere di essere un umarell dal 2002 e che forse preferiva la vita di prima, quella da “non famoso”. C’era Duilio Pizzocchi che diceva ai giornalisti di aver capito di essere diventato ...

Trattativa - Di Matteo : “Ora c’entra il Berlusconi politico. Stato dimostra di non avere paura di processare se stesso” : Il pm Nino Di Matteo commenta la sentenza di primo grado del processo sulla Trattativa Stato-mafia, che ha visto condannati gli ex vertici del Ros Mario Mori, Giuseppe De Donno e Antonio Subranni, l’ex senatore Marcello Dell’Utri e il mafioso Antonino Cinà, medico fedelissimo di Totò Riina (leggi l’articolo). “Esce fuori uno Stato di cui una parte – noi siamo degli umili rappresentanti dello Stato – non ha ...

Quindi la trattativa Stato-Mafia C’è stata. Alla faccia dei detrattori : Piccola carrellata degli orrori (smentiti dAlla sentenza di oggi) sulla trattativa Stato-Mafia.Continua a leggere

C’è stato un blackout in tutto Porto Rico : Tutta l’isola di Porto Rico è rimasta senza corrente elettrica martedì sera dopo che una ruspa ha danneggiato per errore un cavo dell’alta tensione. Prepa, l’azienda che gestisce le infrastrutture elettriche del paese, ha detto mercoledì che solo il 3 The post C’è stato un blackout in tutto Porto Rico appeared first on Il Post.

Vladimir Luxuria su Lucia Bramieri e Coccia : “C’è stato altro” : Lucia Bramieri smascherata da Vladimir Luxuria sul rapporto con Simone Coccia Nella puntata odierna di Mattino Cinque, Vladimir Luxuria ha smentito Lucia Bramieri e il suo rapporto pregresso con Simone Coccia Colaiuta. Ieri sera Barbara D’Urso, durante la prima puntata della quindicesima edizione del Grande Fratello, ha svelato che Lucia Bramieri, vedova dal 2008 e nuora del grande attore Gino Bramieri, ha ricevuto tre anni fa delle ...

M5s-Lega - al Vinitaly l’incontro C’è stato. Gnocchi mostra il video : “Ecco Di Maio e Salvini all’uscita” : “Secondo me bisognerebbe fare tre giorni di parlamento e 362 di Vinitaly”. Il giudizio è quello espresso da Gene Gnocchi nella sua copertina a DiMartedì su La7. “E infatti”, continua, “ecco cosa è successo: la Casellati è entrata sobria ed è uscita con il mandato esplorativo. La Meloni è entrata razzista ed è uscita con un Nero D’Avola. Pietro Grasso è entrato e uscito e non se ne è accorto nessuno. E poi guarda ...

“Voglio vederti nuda…”. Gf : è già scandalo. Tra i due concorrenti del reality (lui fidanzatissimo) C’è stato qualcosa di molto ‘piccante’. Adesso escono fuori gli altarini e la situazione si fa subito bollente : Il Grande Fratello Nip è alle prime battute, ma i pettegolezzi sono già partiti a razzo. La conduzione affidata a Barbara D’Urso è molto promettente, ma anche la scelta dei concorrenti fa ben sperare. Tra i vari non veramente famosi c’è anche il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane. Simone Coccia Colaiuta è molto noto sui social per le foto che pubblica e per i siparietti di cui si rende spesso protagonista. Ma questa ...

Lula - lo storico amico Antonio Vermigli “Arrestato per impedirgli le elezioni. Ma nulla c’entra con la vicenda Berlusconi” : “Lula è stato arrestato per impedirgli di partecipare alle prossime elezioni in Brasile, che si terranno in autunno. Tutti i sondaggi lo danno vincente. E’ una vergogna internazionale”, protesta il pistoiese Antonio Vermigli, da quasi trent’anni amico personale dell’ex presidente del Brasile dal 2003 al 2011, conosciuto attraverso un comune amico, il teologo domenicano Frei Betto. Da anni infatti Vermigli si occupa di progetti di solidarietà a ...

L’attacco chimico a Douma C’è stato davvero : Le testimonianze, i video e le immagini di quello che è successo lo scorso 7 aprile, e che la Russia e Assad sostengono sia solo una messinscena dei ribelli e dei loro alleati The post L’attacco chimico a Douma c’è stato davvero appeared first on Il Post.

C’è stato un terremoto di magnitudo 4 - 6 nelle Marche : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata alle 5:11 nelle Marche, con epicentro a 2 km da Muccia, provincia di Macerata, e ipocentro a 9 km di profondità, come riportato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Non ci sono feriti ma i sindaci dei comuni colpiti parlano di gravi danni, paura e preoccupazione tra gli abitanti. Le scuole sono state chiuse. La scossa non è stata avvertita soltante nelle ...

“Ho ritrovato l’amore”. Prima foto social con bacio. Con la sua bellezza aveva conquistato il pubblico di ‘Uomini e Donne’ e di ‘Temptation Island’ - ma da allora nessuna storia seria. Adesso - però - C’è la svolta nella sua vita e il post è inequivocabile : la didascalia è da brividi : Resterà sempre una delle corteggiatrici più amate dai telespettatori di ‘Uomini e Donne’. Il suo percorso all’interno dello studio del Trono Classico aveva appassionato tutto il pubblico, o quasi. La sua storia d’amore con l’ex tronista Amedeo Andreozzi aveva lasciato sognare i fan ad occhi aperti. In ogni caso, le cose non sono andate per il meglio. Dopo aver messo alla prova la loro relazione a Temptation Island, le cose ...

“Aveva appena 23 anni”. Lutto atroce nel mondo dello sport. “Aiutatelo - è lì - a terra” - ma per lui non C’è stato nulla da fare : appena diramate le cause del decesso : In quei primi secondi non è sembrato nulla di grave, un semplice incidente, come se ne vedono frequentemente durante le gare ciclistiche, ma per lui non c’è stato nulla da fare e il colpo a terra non ha influito minimamente sulle cause della morte. Michael Goolaerts, ciclista belga di 23 anni, è deceduto domenica sera a Lille, dove si trovava ricoverato dal primo pomeriggio per l’arresto cardiaco avuto durante la Parigi-Roubaix, una delle ...

VALENTINA GREGGIO/ "Più veloce di me non c'è nessuno e non C’è mai stato nessuno" (Che fuori tempo che fa) : VALENTINA GREGGIO ospite a Che fuori tempo che fa: nel salotto televisivo di Fabio Fazio la sciista più veloce d'Italia, campionessa nel chilometro lanciato(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 09:49:00 GMT)