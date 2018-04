Catania in Azione appoggia Salvo Pogliese

Ancora un morto per morbillo - l’Iss : “Situazione acuta in Sicilia - 1 malato su 2 a Catania” : “In questo momento c’è in Sicilia una situazione acuta per il numero di casi di morbillo; c’è dunque un ‘caso Sicilia’ perché proprio in questa regione si è avuta la maggioranza delle infezioni dall’inizio del 2018. Tuttavia, tutta l’Italia è a rischio“. Ad affermarlo all’ANSA è il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi, dopo il decesso di oggi a Catania di un ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Catania - sequestrata nave Open Arms : "immigrazione clandestina" - 19 marzo - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Vladimir Putin trionfa con oltre il 70%. Continuano le telefonate per uscire dall'empasse post elezioni.

Aeroporto Catania - diretto Wizz Air per Vienna da febbraio 2019. Soddisfazione di Ad SAC Torrisi : In arrivo, da febbraio 2019, un nuovo volo diretto Catania-Vienna grazie a Wizz Air che ha annunciato la novità. E non si è fatto attendere il commento di Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC ,...

Tutela del marchio registrato "Cataniatoday" - la dichiarazione ufficiale di Citynews Spa : Citynews Spa in data 11 novembre 2017 ha promosso un'azione in giudizio, avanti al Tribunale di Catania, per ottenere un ordine di inibitoria e di pubblicazione del provvedimento cautelare...