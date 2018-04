Carlo Cottarelli | ' Perchè il voto del 4 marzo è stato inutile'

L'opinione di Carlo Cottarelli : «Non puntiamo più sugli aiuti di Draghi» : Una stretta fiscale di quasi due punti e mezzo di Pil non poteva non pesare sull'economia. II calo del Pil nel primo semestre 2012 proseguì però allo stesso ritmo del semestre precedente, nonostante ...

GOVERNO M5S-LEGA/ Salvini e Di Maio lavorano all'intesa : e spunta il mister X - è Carlo Cottarelli : GOVERNO M5S-LEGA: Salvini e Di Maio cercano di trovare un accordo sul possibile esecutivo ma i veti incrociati non aiutano e spunta un terzo nome, quello di Carlo Cottarelli.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 08:28:00 GMT)

Carlo Cottarelli : 'Io ministro del nuovo governo? Non ho pregiudizi - ma fare chiarezza su lavoro da fare' : Se non mettiamo in sicurezza i conti pubblici prima di questo choc, rischiamo di rivivere la situazione drammatica del 2011 e 2012' Correlati [ Carlo Cottarelli ], [ economia ], [ governo ], [ ...

Carlo Cottarelli - il premier che piace a tutti : perché per lui Palazzo Chigi è possibile : Mentre la politica boccheggia, riesumando riti della Prima Repubblica, mentre i vincitori , Lega e M5S, cercano quadre che non si trovano e i perdenti osservano, sperando in un ripescaggio finale, ...

Carlo Cottarelli : "Non vedo scossoni sullo spread nell'immediato - anche con choc politici" : "Non vedo scossoni su spread nell'immediato, anche con choc politici". Lo ha detto Carlo Cottarelli presentando il suo libro a Milano. Cottarelli ha sottolineato l'esigenza di "mettere sotto controllo i conti pubblici. Pareggiare i conti nel giro di tre anni non richiede una austerità selvaggia", ha aggiunto.Stasera andrà da Mattarella a presentare il suo libro? "Non credo". Cottarelli, sorridendo, ha risposto a una domanda dei ...

Carlo Cottarelli - il retroscena sul nome per un governo di larghissime intese : ... tanto da alimentare la voce nei corridoi di un piano da ultima spiaggia per riuscire a formare un governo, magari con uno scopo per ben preciso, a cominciare dal mantenere l'economia stabile in ...

Governo - i due nomi di Sergio Mattarella per Palazzo Chigi : Luca Zaia e Carlo Cottarelli : Un mese, un mese e mezzo di tempo. Tanto il presidente Sergio Mattarella concederà ai partiti per dialogare e cercare un'intesa su una possibile piattaforma di Governo. Poi, se non ci saranno ...