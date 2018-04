oasport

: #Canoaslalom, ad #Ivrea nel fine settimana le selezioni per formare la #nazionale in vista degli impegni internazio… - OA_Sport : #Canoaslalom, ad #Ivrea nel fine settimana le selezioni per formare la #nazionale in vista degli impegni internazio… - OA_Sport : Canoa slalom, ad Ivrea nel fine settimana le selezioni per formare la nazionale in vista degli impegni internaziona… - ilfaroonline : RT @ilfaroonline: Canoa slalom, ad Ivrea, i Mondiali Juniores e Under 23 -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Si terranno sabato 28 e domenica 29 adleper la formazione dellaitaliana diper i primi eventi internazionali del 2018: l’appuntamento eporediese servirà quale banco di prova indegli Europei senior e per le tappe di Coppa del Mondo, nonché per Mondiali ed Europei delle categorie junior ed under 23. Saranno impegnati circa 100 atleti in tutte le sette categorie: K1 uomini, K1 donne, C1 uomini, C1 donne, C2 uomini, C2 donne, C2 mix. Il DT Daniele Molmenti ha dichiarato al sito federale: “Qui adè tutto pronto. Vedo i ragazzi concentrati e attenti, sono tutti molto decisi in acqua, precisi e carichi. Soprattutto Stefanie Horn, molto in forma, sorridente e motivata! Sarà una due giorni importante, sia dal punto diqualitativo che numerico, con ben quattordici nazioni ed un buon livello tecnico“. Sulle...