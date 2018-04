Calenda | se Pd si allea con M5s lascio il partito Giorgetti | attenti ad esasperazione

Governo - Calenda : 'In caso di alleanza con il M5S lascio il Pd' : Il ministro Carlo Calenda conferma il suo addio al Pd 'in caso di alleanza' con il Movimento 5 Stelle. Lo fa via twitter rispondendo ad un suo follower che gli chiede: 'Anche lei aveva promesso di ...

Calenda : lascio Pd se si allea con M5S : 11.26 "In caso di alleanza" col Movimento 5 Stelle, il ministro dello Sviluppo economico Calenda conferma l'addio ai Dem. Un follower di Twitter gli ha chiesto: "Anche lei aveva promesso di dimettersi da nuovo iscritto in caso di trattativa con i 5 Stelle. O mi sbaglio?". "In caso di alleanza. E lo confermo", è stata la risposta di Calenda. Il ministro ha poi detto che dopo il voto il Pd sarebbe dovuto ripartire "in modo diverso": tesserare, ...

Calenda : 'Se il Pd si allea col M5S mi dimetto dal partito' : 'Sono fermamente contrario a un'alleanza con il M5S'. Lo scrive su Twitter il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda. E a chi gli chiede dell'ipotesi di candidatura alla segreteria del ...

Governo - il ministro Calenda : “In caso di alleanza Pd-M5s lascio il partito. Segreteria? Non mi candido” : “Confermo che se Pd e 5 stelle si alleano, mi dimetterò da nuovo iscritto”. Il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, neo iscritto al Partito democratico, rispondendo ad alcuni commenti su Twitter ha ricordato l’intenzione di lasciare se l’ipotesi di Governo tra grillini e dem dovesse andare in porto. Le sue parole arrivano dopo che solo ieri è iniziato il tavolo di lavoro tra i due partiti e le parti hanno dato ...

L'ultimo arrivato prepara già la valigia. Calenda : "Se si allea con M5S - lascio il Pd" : "In caso di alleanza" con il Movimento 5 Stelle, il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, conferma il suo addio ai dem. Lo fa via twitter rispondendo ad un suo follower che gli chiede: "Anche lei aveva promesso di dimettersi da nuovo iscritto in caso di trattativa con i 5 Stelle. O mi sbaglio?". "In caso di alleanza", è la risposta, "e lo confermo".La linea del No è anche quella di Matteo Renzi, a cui Calenda rimprovera ...

Terremoto Pd - Calenda minaccia : “Se si alleano con i 5 stelle lascio” : Continua il Terremoto nel Pd, dopo l'apertura di Maurizio Martina ad una trattativa per formare un...

Calenda : "Se Pd si allea con 5S lascio il partito" : Lascerò il Pd "in caso di alleanza" con i Cinque Stelle. "E lo confermo". Lo scrive su Twitter Roberto Calenda, ministro dello Sviluppo economico, rispondendo a un post di un follower che gli ricorda ...

Pd - Calenda 'In caso di alleanza con M5s mi dimetto dal partito' : ROMA - 'In caso di alleanza' con il Movimento 5 Stelle, il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda , conferma il suo addio ai Dem. Lo fa via twitter rispondendo ad un suo follower che gli ...

Pd - Calenda minaccia l'addio "Alleanza col M5S? Me ne vado" 'Renzi tra i migliori premier - ma...' : "In caso di alleanza" con il Movimento 5 Stelle, il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, conferma il suo addio ai Dem. Lo fa via twitter rispondendo ad un suo follower che gli chiede... Segui su affaritaliani.it

Calenda : 'In caso di alleanza del Pd con M5S lascio i Dem' : "In caso di alleanza" con il Movimento 5 Stelle, il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, conferma il suo addio ai Dem. Lo fa via twitter rispondendo ad un suo follower che gli chiede: "...

Tim : Calenda - Berlusconi e Di Maio siglano la grande alleanza italiana contro Vivendi : ROMA - L'ostilità di Silvio Berlusconi. I dubbi dei Cinquestelle. Ma anche l'avversione del governo uscente. contro Vivendi si è coalizzato un fronte compatto che punta a ridimensionare l'influenza ...

LE SCELTE DEL PD/ Un'alleanza con M5s meglio di Calenda e Macron? : Il Pd, ridotto a sinistra omeopatica, deve rilanciare i suoi princìpi attivi: eguaglianza e redistribuzione. Prendendo in parola i grillini. L'opposizione non giova. MARIO BARCELLONA(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 06:01:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Qui Firenze, così gli ex "amici" sparano su Renzi, di D. MarchettiPIL E LAVORO/ Forte: l'Italia resterà ingabbiata anche nel 2018, int. a F. Forte

Pd - Calenda : 'Emiliano aspira a un'alleanza con il M5s' : "Michele Emiliano, magistrato in aspettativa , infinita, , governatore della Regione Puglia, membro del Pd, aspirante alleato M5s. Equilibrio, serietà, senso delle istituzioni". Così il ministro ...

Elezioni - Calenda : “Pd e M5s? Distanza immensa e radicale - impossibile un’alleanza” : “Governo Pd-M5s? Mai, la Distanza è immensa e radicale, ma per i 5 Stelle stessi, che dicono che il Pd sia il male assoluto. Il governo dovrà essere Di Maio-Salvini col Pd all’opposizione, che potrà sostenere le singole misure”. Sono le parole del ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, ospite di Otto e Mezzo, su La7. E spiega: “Io sono parte di una élite, ma il fatto di appartenervi non è un problema. Il punto ...