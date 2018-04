Calenda | ' In caso di alleanza del Pd con M5S lascio i Dem'

Virginia Raggi "Roma - più poteri"/ Calenda "manco con gli Avengers" e scoppia caso-autismo con Frankie Hi-Nrg : Virginia Raggi, "a Roma più poteri e risorse": arriva la replica del ministro allo Sviluppo economico Carlo Calenda, "per come è messa, nemmeno gli Avengers"(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 12:52:00 GMT)

Pd - fuori Matteo Renzi e dentro Carlo Calenda : toh - che caso - proprio dopo il disastro del 4 marzo... : Non commento percorso congressuale e timing dimissioni perché non sono iscritto al Pd, trovo fuori dal mondo l'idea che la responsabilità della sconfitta sia di Gentiloni, Mattarella , x voto 2017, e ...

Caso Embraco - Calenda : 'C'è un'impresa straniera interessata all'azienda' : Invitalia, l'agenzia del ministero dello Sviluppo che si occupa di attrarre gli investimenti esteri, sta incontrando a Roma un'azienda straniera che potrebbe essere interessata a Embraco, l'azienda ...

Caso Embraco - Calenda : “C’è una azienda straniera interessata” : Caso Embraco, Calenda: “C’è una azienda straniera interessata” Il ministro dello Sviluppo economico assicura che lo scouting sta andando avanti: “Incontrerò i sindacati la prossima settimana e darò loro gli aggiornamenti” Continua a leggere L'articolo Caso Embraco, Calenda: “C’è una azienda straniera interessata” sembra essere il primo su NewsGo.

Caso Embraco - Calenda ora promette : "Un fondo per evitare le fughe all'estero" : Un fondo per evitare le fughe all'estero delle aziende, che prevenga le delocalizzazioni e "metta pacchetti che vadano oltre la normativa sugli aiuti di stato per chi vuole andare a produrre Segui su affaritaliani.it

Embraco - Calenda a Bruxelles : chiederò al commissario Ue deroghe e verifiche sul caso : Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, chiederà alla commissaria Ue alla Concorrenza una deroga ai trattati per casi simili a quello di Embraco, la multinazionale che in Italia ha dato il via ai licenziamenti. «Io non potrei - ha detto il ministro a Radio Anch’io - fare una norma che dice che per Embraco il costo del lavoro è un po’ p...